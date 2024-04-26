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المنتخب العراقي للصالات يخفق في التأهل لكأس العالم بعد خسارته أمام أفغانستان
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أخفق المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، اليوم الجمعة 26 نيسان/ابريل 2024، في التأهل الى كاس العالم، وذلك بعد خسارته أمام نظيره الأفغاني، ضمن ملحق التأهل الاضافي لنهائيات كأس آسيا المؤهل إلى كأس العالم.
وخسر المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، بنتيجة 3 – 5 أمام نظيره الأفغاني، في مباراة أقيمت في صالة هوامارك المغلقة بالعاصمة التايلاندية بانكوك صباح اليوم الجمعة، ليفقد حلم التأهل إلى كأس العالم.
يشار الى ان المنتخب العراقي لكرة الصالات خسر، الأربعاء الماضي، أمام تايلاند بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في الدور ربع نهائي من بطولة آسيا.
وسيواجه منتخب أفغانستان بعد فوزه اليوم الفائز من مباراة قيرغيزستان وفيتنام، ويتأهل منتخب واحد ليكمل الأضلاع الأربعة إلى كأس العالم.
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