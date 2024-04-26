المنتخب العراقي للصالات يخفق في التأهل لكأس العالم بعد خسارته أمام أفغانستان

وخسر المنتخب الوطني العراقي لكرة الصالات، بنتيجة 3 – 5 أمام نظيره الأفغاني، في مباراة أقيمت في صالة هوامارك المغلقة بالعاصمة التايلاندية بانكوك صباح اليوم الجمعة، ليفقد حلم التأهل إلى كأس العالم.يشار الى ان المنتخب العراقي لكرة الصالات خسر، الأربعاء الماضي، أمام تايلاند بثلاثة أهداف مقابل اثنين، وذلك في الدور ربع نهائي من بطولة آسيا.