الجولة الـ 24.. ثلاث مواجهات في دوري نجوم العراق اليوم

ويضيف فريق الكرخ في الاولى فريق الزوراء على ملعب الساحر احمد راضي، ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: واثق محمد حكم ساحة، وكرار عباس مساعد أول، وحسين وافل مساعد ثاني، احمد عسكر حكم رابع، ومحمد سلمان حكم "فار".بينما يواجه فريق القاسم في المباراة الثانية ضيفه فريق دهوك على ملعب الكوت، ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: فيد كريم حكم ساحة، وسجاد خليل مساعد أول، ورحيم فلاح مساعد ثاني، وحامد طالب حكم رابع، ومحمد طارق حكم "فار".وتقام مباراة واحدة عند الساعة السادسة مساءً تجمع فريقي نفط الوسط وضيفه فريق نفط ميسان وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي/ ويقود المباراة طاقم تحكيمي مؤلف من: محمد كامل حكم ساحة، واحمد زعيم مساعد اول، وهاني علي مساعد ثاني، ومصطفى مهنه حكم رابع، ومهند قاسم حكم "فار".