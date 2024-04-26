قبيل مواجهة فيتنام.. رسالة من عدنان درجال الى لاعبي المنتخب الأولمبي

وقال رئيسُ الاتحاد: ثقتنا عاليةٌ بقُدراتكم على تَقديمِ العطاء الفنيّ الجيد الذي يؤهلكم للظهورِ بصُورةٍ مميزةٍ تسهم بتَحقيقِ الهدف المرسوم بالوصول إلى الدور نصف النهائي، مضيفا، "مباراةُ اليوم مفصليةٌ، وتتطلبُ بذلَ المزيد من الجُهودِ والتركيز التام، وتطبيق الواجبات المكلفين فيها بدقةٍ عاليةٍ معزز بالحماسةِ والإصرار على الفوز".واختتم رئيسُ الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال حديثه بالقول: تملكون العديدَ من القدراتِ التي تجعلكم في قمةِ الجاهزية للمباراة، وتقربكم من الفوزِ على الرغم من أنه لا توجد مباراةٌ سهلة.بعدها ألقى مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل محاضرةً عن مباراةِ اليوم أمام منتخبِ فيتنام.