"نجوم العراق".. الزوراء يواصل عروضه المقنعة ويهزم الكرخ بثلاثية

حقق فريق الزوراء، اليوم الجمعة، فوزاً على نظيره الكرخ بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة 25 من دوري نجوم العراق.



وافتتح كريستوفر التسجيل للنوار في الدقيقة 10 من المباراة، قبل أن يضيف علاء عباس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين (53، 67) من عمر اللقاء.



وبهذا الفوز وصل الزوراء إلى النقطة 43 في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الكرخ عند النقطة 24 في المركز 14.