أوزبكستان تقصي السعودية من منافسات آسيا تحت 23 عاماً

‎وبهذه الهزيمة توقفت مسيرة الأخضر الأولمبي في كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً عند دور ربع النهائي.بالمقابل، تأهل منتخب أوزبكستان إلى المربع الذهبي (دور نصف النهائي) حيث سيلتقي مع منتخب إندونيسيا الذي تفوق على منتخب كوريا الجنوبية.