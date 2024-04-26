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أوزبكستان تقصي السعودية من منافسات آسيا تحت 23 عاماً
Alsumaria Tv
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تغلب المنتخب الأوزبكي، على نظيره السعودية بهدفين نظيفين، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة آسيا تحت 23 عاماً.
وبهذه الهزيمة توقفت مسيرة الأخضر الأولمبي في كأس أمم آسيا لكرة القدم تحت 23 عاماً عند دور ربع النهائي.
بالمقابل، تأهل منتخب أوزبكستان إلى المربع الذهبي (دور نصف النهائي) حيث سيلتقي مع منتخب إندونيسيا الذي تفوق على منتخب كوريا الجنوبية.
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