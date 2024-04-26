جوارديولا: لم أتوقع القتال على "البريميرليج" مجددا

وقال جوارديولا، حسبما نقل الموقع الرسمي للسيتي: "بالطبع كل الفرق تشعر بالإجهاد، هذا أمر طبيعي في نهاية الموسم.. لكن في الوقت ذاته، الأمر مثير، فأن نقاتل على لقب البريميرليج من جديد، يعد هذا بمثابة حلم".وأضاف: "لم أتوقع ذلك صراحة، لكننا نحلم دائما بالتواجد في هذه المكانة".وعلق على مواجهة نوتنجهام فورست المرتقبة، قائلا: "أعتقد أنني ذهبت إلى ذلك الملعب، مرة أو مرتين من قبل، ودائما ما كانت الأجواء مذهلة".وتابع: "ربما هناك عامل إضافي يتعلق بقتالهم لتفادي الهبوط، خاصة مع فوز إيفرتون، وبالتالي الأمر ليس جيدا بالنسبة لهم".وأتم جوارديولا: "ما يقلقني هو (كالوم) هودسون أودوي وباقي المهاجمين لديهم.. علينا السيطرة على أسلحتهم، نحن معتادون على اللعب في تلك الأجواء، وبالطبع سيحاولون بدورهم الاستفادة من ملعبهم والجماهير.. هذا أمر طبيعي".