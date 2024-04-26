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جوارديولا: لم أتوقع القتال على "البريميرليج" مجددا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
علق مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، اليوم الجمعة، على منافسة فريقه بقوة على لقب البريميرليج هذا الموسم، وذلك قبل الحلول ضيفا على نوتنجهام فورست، الأحد المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال جوارديولا، حسبما نقل الموقع الرسمي للسيتي: "بالطبع كل الفرق تشعر بالإجهاد، هذا أمر طبيعي في نهاية الموسم.. لكن في الوقت ذاته، الأمر مثير، فأن نقاتل على لقب البريميرليج من جديد، يعد هذا بمثابة حلم".
وأضاف: "لم أتوقع ذلك صراحة، لكننا نحلم دائما بالتواجد في هذه المكانة".
وعلق على مواجهة نوتنجهام فورست المرتقبة، قائلا: "أعتقد أنني ذهبت إلى ذلك الملعب، مرة أو مرتين من قبل، ودائما ما كانت الأجواء مذهلة".
وتابع: "ربما هناك عامل إضافي يتعلق بقتالهم لتفادي الهبوط، خاصة مع فوز إيفرتون، وبالتالي الأمر ليس جيدا بالنسبة لهم".
وأتم جوارديولا: "ما يقلقني هو (كالوم) هودسون أودوي وباقي المهاجمين لديهم.. علينا السيطرة على أسلحتهم، نحن معتادون على اللعب في تلك الأجواء، وبالطبع سيحاولون بدورهم الاستفادة من ملعبهم والجماهير.. هذا أمر طبيعي".
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