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العراق يتأهل الى نصف نهائي كأس اسيا دون 23 عاما
Alsumaria Tv
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تمكن منتخبنا الأولمبي من بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً على حساب فيتنام.
وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد على نظيره الفيتنامي سجله اللاعب علي جاسم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.
وجرت المباراة ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية - قطر 2024 - المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.
وسيلاقي منتخبنا الأولمبي اليابان في نصف نهائي كأس آسيا يوم الإثنين المقبل
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