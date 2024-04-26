العراق يتأهل الى نصف نهائي كأس اسيا دون 23 عاما

وفاز منتخبنا الوطني بهدف دون رد على نظيره الفيتنامي سجله اللاعب علي جاسم في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.وجرت المباراة ضمن نهائيات كأس آسيا السادسة للمنتخبات الأولمبية - قطر 2024 - المؤهلة الى دورة الألعاب الأولمبية في باريس.وسيلاقي منتخبنا الأولمبي اليابان في نصف نهائي كأس آسيا يوم الإثنين المقبل