الريال يعزز صدارته للدوري الاسباني بعد الفوز سوسيداد

وبدأت المباراة بسيطرة من أصحاب الأرض، وجاء أول تهديد من الياباني كوبو نجم ريال سوسيداد والذي صوب كرة قوية داخل منطقة الجزاء، تصدى لها كيبا حارس ريال مدريد بالدقيقة 14.وطالب لاعبو ريال سوسيداد بالحصول على ركلة جزاء، إثر دفعة من فران جارسيا الظهير الأيسر للميرنجي لأويارزابال، لكن حكم المباراة رفض احتساب أي شيء، واشار لاستكمال اللعب.وصوب بينات تورينتس كرة قوية داخل المنطقة، ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى الحارس كيبا في الدقيقة 27.وعكس سير المباراة، نجح الشاب التركي أردا جولر في تسجيل هدف التقدم لريال مدريد، من أول هجمة حقيقية، حيث أرسل كارفاخال كرة عرضية داخل منطقة الجزاء من الطرف الأيمن نحو جولر الذي صوب قذيفة أرضية زاحفة أسفل يسار الحارس أليكس ريميرو، بالدقيقة 29.وسريعا ما نجح الياباني كوبو في إدراك التعادل لريال سوسيداد بالدقيقة 32، لكن حكم المباراة ألغى الهدف بعد الرجوع لتقنية الفيديو، لوجود خطأ في بداية اللعبة، من بارينتشيا على تشواميني.وانتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدف دون رد.ومع بداية الشوط الثاني، حاول تورينتس إدراك التعادل لسوسيداد، بتسديدة من داخل المنطقة، لكن الحارس كيبا تصدى لها ببراعة في الدقيقة 45.وطالب إبراهيم دياز بحصول ريال مدريد على ركلة جزاء، لوجود لمسة يد على تورينتس داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.وسجل أويارزابال هدف التعادل لسوسيداد في الدقيقة 72، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.وصوب أويارزابال كرة ارتطمت بالمدافع روديجر قبل أن تمر بملامسة القائم الأيمن للحارس كيبا، ليهدر أخطر فرصة لإدراك التعادل بالدقيقة 79.