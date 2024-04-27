ماذا قال مدرب الأولمبي واللاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائي آسيا؟

السومرية نيوز – رياضة



انتقد راضي شنيشل مدرب العراق الأولمبي، تصريحات لاعبي أسود الرافدين عقب الفوز على فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، ووصف الأمر بأنه غير محبب من وجهة نظره.







ماذا قال مدرب العراق الأولمبي بعد التأهل إلى نصف نهائي آسيا؟

وعقب نهاية اللقاء، قال مدرب العراق الأولمبي راضي شنيشل: "إن الاتحاد العراقي بفضل دعمه وجهوده، أخرج اللاعبين من كبوة الخسارة أمام تايلاند والعودة إلى أجواء البطولة".



وأضاف: "أبارك للاعبين على مجهوداتهم، هم ترجموا جهود الجميع الكادر التدريبي والاتحاد العراقي لكرة القدم، المباريات فيها ضغط نفسي وفني والفريق الفيتنامي صعّب علينا المهمة".



وتابع: "مباريات ربع النهائي تشهد تنافساً بين شرق وغرب آسيا، نحن الوحيدون في غرب آسيا والعرب، سنحاول خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس وإن شاء الله نذهب بعيداً في البطولة".



ونوه إلى أن ثقافة السقوط يجب ألا يعتادها اللاعب العراقي لأن الوقت جميعه محتسب ولا يمكن إهداره، وأيضاً المهاجم يجب عليه أن يسجل لأنه هو المحطة التهديفية للفريق. وفاز الأولمبي العراقي على نظيره الفيتنامي بنتيجة 1-0، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب علي جاسم في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.وعقب نهاية اللقاء، قال مدرب العراق الأولمبي راضي شنيشل: "إن الاتحاد العراقي بفضل دعمه وجهوده، أخرج اللاعبين من كبوة الخسارة أمام تايلاند والعودة إلى أجواء البطولة".وأضاف: "أبارك للاعبين على مجهوداتهم، هم ترجموا جهود الجميع الكادر التدريبي والاتحاد العراقي لكرة القدم، المباريات فيها ضغط نفسي وفني والفريق الفيتنامي صعّب علينا المهمة".وتابع: "مباريات ربع النهائي تشهد تنافساً بين شرق وغرب آسيا، نحن الوحيدون في غرب آسيا والعرب، سنحاول خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس وإن شاء الله نذهب بعيداً في البطولة".ونوه إلى أن ثقافة السقوط يجب ألا يعتادها اللاعب العراقي لأن الوقت جميعه محتسب ولا يمكن إهداره، وأيضاً المهاجم يجب عليه أن يسجل لأنه هو المحطة التهديفية للفريق.

بدوره، قال أفضل لاعب في المباراة علي جاسم: "الفوز على فيتنام لم يكن سهلاً، لقد بذلنا مجهودات كبيرة في المباراة للظفر بالانتصار، الآن لدينا مباراة مهمة أمام اليابان ويجب أن نفتح ملف الإعداد لها مبكراً".



وأضاف: "يجب أن يكون تركيزنا عاليًا بشكل كبير أمام اليابان لأنه أحد أفضل منتخبات القارة، سنحاول التركيز في المواجهة للاقتراب أكثر من التأهل إلى الأولمبياد، نعم أضعنا العديد من الفرص وأردنا التسجيل ولكن للأسف لسوء الحظ لم نسجل والحمد لله حافظنا على الهدف الوحيد".



من جانبه، قال قائد الأولمبي العراقي منتظر محمد: "نبارك للشعب العراقي والكوادر التدريبية والطبية والإدارية والحمد لله قدمنا مباراة جيدة داخل المباراة، نحن من الآن نفكر في المباراة المقبلة أمام اليابان، لكن أتمنى أن يكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية".



وعن تلقيه البطاقة الصفراء وحرمانه من اللعب في المباراة المقبلة، أكد محمد قائلاً: "اللقطة لم تكن تستحق البطاقة الصفراء والكرة هي من اصطدمت بيدي والحمد لله تأهلنا للمربع الذهبي، سنستعد لليابان بأفضل صورة وسنضع لها الخطة المناسبة".



وأكمل قائلاً: "حصلنا على الكثير من الفرص في المباراة، رغم إننا لم ننتصر ولكننا حققنا الأهم وهو حصد الفوز أمام منافس عنيد وممتاز مثل منتخب فيتنام".



فيما قال اللاعب كرار المختار: "الانتصار على فيتنام تحقق بفضل جهود اللاعبين، نبارك للشعب العراقي هذا التأهل وفي الأدوار الإقصائية يكون الانتصار أهم من الأداء".



وتابع: "لدي إصابة سابقة ولكن هذا غير مهم وخضت المباراة، المواجهة القادمة أمام اليابان سنفتح صفحتها يوم غد وسنلعب بأسلوب يمكننا من الفوز عليهم وبلوغ النهائي".



وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الياباني في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر على استاد جاسم بن حمد بنادي السد يوم الإثنين المقبل.