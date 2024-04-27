Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
رباعية لمانشستر سيتي تضيق الخناق على آرسنال
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

ماذا قال مدرب الأولمبي واللاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائي آسيا؟

رياضة

2024-04-27 | 02:52
ماذا قال مدرب الأولمبي واللاعبين بعد التأهل إلى نصف نهائي آسيا؟
1,515 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

انتقد راضي شنيشل مدرب العراق الأولمبي، تصريحات لاعبي أسود الرافدين عقب الفوز على فيتنام في ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، ووصف الأمر بأنه غير محبب من وجهة نظره.

وفاز الأولمبي العراقي على نظيره الفيتنامي بنتيجة 1-0، وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب علي جاسم في الدقيقة 64 من عمر اللقاء.

ماذا قال مدرب العراق الأولمبي بعد التأهل إلى نصف نهائي آسيا؟
وعقب نهاية اللقاء، قال مدرب العراق الأولمبي راضي شنيشل: "إن الاتحاد العراقي بفضل دعمه وجهوده، أخرج اللاعبين من كبوة الخسارة أمام تايلاند والعودة إلى أجواء البطولة".

وأضاف: "أبارك للاعبين على مجهوداتهم، هم ترجموا جهود الجميع الكادر التدريبي والاتحاد العراقي لكرة القدم، المباريات فيها ضغط نفسي وفني والفريق الفيتنامي صعّب علينا المهمة".

وتابع: "مباريات ربع النهائي تشهد تنافساً بين شرق وغرب آسيا، نحن الوحيدون في غرب آسيا والعرب، سنحاول خطف بطاقة التأهل لأولمبياد باريس وإن شاء الله نذهب بعيداً في البطولة".

ونوه إلى أن ثقافة السقوط يجب ألا يعتادها اللاعب العراقي لأن الوقت جميعه محتسب ولا يمكن إهداره، وأيضاً المهاجم يجب عليه أن يسجل لأنه هو المحطة التهديفية للفريق.
بدوره، قال أفضل لاعب في المباراة علي جاسم: "الفوز على فيتنام لم يكن سهلاً، لقد بذلنا مجهودات كبيرة في المباراة للظفر بالانتصار، الآن لدينا مباراة مهمة أمام اليابان ويجب أن نفتح ملف الإعداد لها مبكراً".

وأضاف: "يجب أن يكون تركيزنا عاليًا بشكل كبير أمام اليابان لأنه أحد أفضل منتخبات القارة، سنحاول التركيز في المواجهة للاقتراب أكثر من التأهل إلى الأولمبياد، نعم أضعنا العديد من الفرص وأردنا التسجيل ولكن للأسف لسوء الحظ لم نسجل والحمد لله حافظنا على الهدف الوحيد".

من جانبه، قال قائد الأولمبي العراقي منتظر محمد: "نبارك للشعب العراقي والكوادر التدريبية والطبية والإدارية والحمد لله قدمنا مباراة جيدة داخل المباراة، نحن من الآن نفكر في المباراة المقبلة أمام اليابان، لكن أتمنى أن يكون جميع اللاعبين على قدر المسؤولية".

وعن تلقيه البطاقة الصفراء وحرمانه من اللعب في المباراة المقبلة، أكد محمد قائلاً: "اللقطة لم تكن تستحق البطاقة الصفراء والكرة هي من اصطدمت بيدي والحمد لله تأهلنا للمربع الذهبي، سنستعد لليابان بأفضل صورة وسنضع لها الخطة المناسبة".

وأكمل قائلاً: "حصلنا على الكثير من الفرص في المباراة، رغم إننا لم ننتصر ولكننا حققنا الأهم وهو حصد الفوز أمام منافس عنيد وممتاز مثل منتخب فيتنام".

فيما قال اللاعب كرار المختار: "الانتصار على فيتنام تحقق بفضل جهود اللاعبين، نبارك للشعب العراقي هذا التأهل وفي الأدوار الإقصائية يكون الانتصار أهم من الأداء".

وتابع: "لدي إصابة سابقة ولكن هذا غير مهم وخضت المباراة، المواجهة القادمة أمام اليابان سنفتح صفحتها يوم غد وسنلعب بأسلوب يمكننا من الفوز عليهم وبلوغ النهائي".

وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الياباني في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر على استاد جاسم بن حمد بنادي السد يوم الإثنين المقبل. 
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
السومرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل &quot;ام فهد&quot; في بغداد
Play
28.69%
17:47 | 2024-04-26
السومرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل "ام فهد" في بغداد
17:47 | 2024-04-26
الداخلية توضح حقيقة اعتقال قاتل &quot;ام فهد&quot;
27.5%
17:13 | 2024-04-26
الداخلية توضح حقيقة اعتقال قاتل "ام فهد"
17:13 | 2024-04-26
اغتيال الفاشنيستا &quot;ام فهد&quot; وسط بغداد
17.69%
15:18 | 2024-04-26
اغتيال الفاشنيستا "ام فهد" وسط بغداد
15:18 | 2024-04-26
بعد 5 أشهر من الطوفان.. الشعوب العربية &quot;تجلد نفسها ومصدومة&quot; بآخر ظهور لأبو عبيدة
9.96%
02:52 | 2024-04-26
بعد 5 أشهر من الطوفان.. الشعوب العربية "تجلد نفسها ومصدومة" بآخر ظهور لأبو عبيدة
02:52 | 2024-04-26
بتهمة &quot;الفسق والفجور&quot;.. الكويت تحكم على حليمة بولند بالحبس سنتين
8.18%
10:29 | 2024-04-25
بتهمة "الفسق والفجور".. الكويت تحكم على حليمة بولند بالحبس سنتين
10:29 | 2024-04-25
الأولمبي العراقي يتلقى دفعة إيجابية قبل مواجهة فيتنام اليوم
7.98%
03:47 | 2024-04-26
الأولمبي العراقي يتلقى دفعة إيجابية قبل مواجهة فيتنام اليوم
03:47 | 2024-04-26
المزيد
قرار غير مدروس
قرار غير مدروس
قرار صائب
قرار صائب
القرار تحت الاختبار
القرار تحت الاختبار
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

السومرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل "ام فهد" في بغداد
Play
السومرية تكشف تفاصيل جديدة عن حادثة مقتل "ام فهد" في بغداد
17:47 | 2024-04-26
الأمن يشدد إجراءاته.. المئات يتظاهرون شمال البصرة للمطالبة بالخدمات
Play
الأمن يشدد إجراءاته.. المئات يتظاهرون شمال البصرة للمطالبة بالخدمات
11:52 | 2024-04-26
الكساد يسيطر على أسواق بغداد بسبب تذبذب سعر الصرف
Play
الكساد يسيطر على أسواق بغداد بسبب تذبذب سعر الصرف
07:49 | 2024-04-26
قصة مؤلمة.. حال "ام براء" مأساوي بعد أن فقدت زوجها!
Play
قصة مؤلمة.. حال "ام براء" مأساوي بعد أن فقدت زوجها!
06:39 | 2024-04-26
العراق في خطر.. حشرات البعوض تغزو البلاد في ظل انعدام المعالجات
Play
العراق في خطر.. حشرات البعوض تغزو البلاد في ظل انعدام المعالجات
05:37 | 2024-04-26
عملية امنية كبرى في بغداد لملاحقة عصابات المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر
Play
عملية امنية كبرى في بغداد لملاحقة عصابات المخدرات والدعارة والاتجار بالبشر
03:24 | 2024-04-26
مراقبون: العراق يتحرك لرسم خارطة علاقات جديدة مع الجانب الأمريكي
Play
مراقبون: العراق يتحرك لرسم خارطة علاقات جديدة مع الجانب الأمريكي
02:29 | 2024-04-26
العراق يشهد تحولا في علاقاته .. دعوات لاسناد الحكومة لتقوية الاتفاقات الثنائية مع الدول
Play
العراق يشهد تحولا في علاقاته .. دعوات لاسناد الحكومة لتقوية الاتفاقات الثنائية مع الدول
15:32 | 2024-04-25
لجنة نيابية في البصرة للتحقيق بمخالفات شركة الموانئ والحكومة المحلية
Play
لجنة نيابية في البصرة للتحقيق بمخالفات شركة الموانئ والحكومة المحلية
07:32 | 2024-04-25
واقع خدمي مأساوي في قضاء مخمور
Play
واقع خدمي مأساوي في قضاء مخمور
03:30 | 2024-04-25
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.