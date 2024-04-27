إحصائيات "مميزة" للأولمبي العراقي في كأس آسيا تحت 23 عامًا

السومرية نيوز – رياضة



أُسدل الستار على منافسات الدور ربع النهائي من كأس آسيا تحت 23 عامًا، بتأهل أربعة منتخبات إلى المربع الذهبي، من بينها ممثل عربي وحيد، هو المنتخب العراقي الذي تمكن من تجاوز عقبة المنتخب الفيتنامي بنجاح.







وفي السطور التالية، قراءة سريعة في نتائج ربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، والمواجهات المرتقبة في المربع الذهبي، إلى جانب قائمة الهدافين.



*ممثل عربي وحيد في كأس آسيا

بات المنتخب العراقي ممثل العرب الوحيد في كأس آسيا للشباب، بعد نجاحه في تجاوز عقبة فيتنام بالدور ربع النهائي، إثر الفوز عليه 1-0 بفضل هدف علي جاسم من ركلة جزاء عند الدقيقة 64.



ويصطدم المنتخب العراقي بمنتخب اليابان في نصف النهائي، حيث أظهر الأخير قوة كبيرة في المنافسات، إذ يطمح أسود الرافدين للوصول إلى المباراة النهائية، وخطف واحدة من بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024. وشهدت المباريات الأربعة في الدور ربع النهائي من البطولة الآسيوية، تحقيق معدل تهديفي كبير بلغ 13 هدفًا، مع انتهاء لقاءين بطريقة ماراثونية، وحسم ركلات الترجيح هوية أحد المتأهلين، وإشهار 3 بطاقات حمراء، بينما أقصي حامل اللقب ومستضيف البطولة بطريقة دراماتيكية.ويصطدم المنتخب العراقي بمنتخب اليابان في نصف النهائي، حيث أظهر الأخير قوة كبيرة في المنافسات، إذ يطمح أسود الرافدين للوصول إلى المباراة النهائية، وخطف واحدة من بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب السعودي حامل اللقب، قد ودع المنافسات بعد الخسارة أمام أوزبكستان 2-0 في الدور ربع النهائي، بنتيجة وضعت المنتخب الأوزبكي في صدارة المنتخبات المرشحة لحصد لقب آسيا خلال هذه النسخة.



أما المنتخب القطري مستضيف البطولة، فخسر بدوره أمام اليابان 4-2، حيث تسببت تفاصيل مؤلمة في وداع العنابي للمنافسات، كالهدف المبكر الذي هز شباك قطر بعد دقيقتين من عمر المواجهة، إلى جانب تعرض حارس مرماه يوسف عبد الرحمن للطرد بعد العودة إلى تقنية الفيديو (VAR).



13 هدفًا ونهايات دراماتيكية

شهدت المباريات الأربعة في ربع النهائي من كأس آسيا حصيلة تهديفية كبيرة وصلت إلى 13 هدفًا، جاء ما يقارب من نصف هذه الأهداف في مواجهة واحدة هي مباراة قطر ضد اليابان والتي انتهت بفوز الساموراي 4-2.



وعجز منتخبان عن تسجيل الأهداف في ربع النهائي هما السعودية وفيتنام، فيما أشهر الحكام 3 بطاقات حمراء في وجه لاعبين من كوريا الجنوبية وفيتنام وقطر بهذا الدور، مما يعكس حالة التوتر الكبير التي أصابت اللاعبين في الأدوار الحاسمة بفعل قلة الخبرة.



وشهدت مواجهتان في ربع النهائي، نهايات دراماتيكية حيث لجأ منتخبا قطر واليابان إلى الوقت الإضافي بعد التعادل 2-2، لينجح الكمبيوتر الياباني في حسم النتيجة لصالحه مستفيدًا من النقص العددي في صفوف العنابي، أما لقاء كوريا الجنوبية وإندونيسيا فانتهى لصالح الأخيرة بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 2-2.



مواجهات نصف النهائي

تقام مواجهتا نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا، يوم الإثنين المقبل بلقاء أول عند الساعة الخامسة مساء بتوقيت العاصمة القطرية الدوحة، يجمع بين إندونيسيا وأوزبكستان على أرضية استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، فيما تلتقي اليابان مع العراق عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الدوحة على أرضية استاد جاسم بن حمد بنادي السد.



وسيحصل المنتخبان المتأهلان إلى نهائي المسابقة على بطاقتي التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 بشكل مباشر، بانتظار الكشف عن هوية المنتخب الثالث، من خلال مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث سيتأهل الفائز مباشرة أما الرابع فيذهب لخوض مباراة فاصلة في الملحق.



جدير بالذكر أن العراقي علي جاسم بات يملك فرصة كبيرة للفوز بلقب الهداف، حيث يملك 3 أهداف في الصدارة إلى جانب السعوديين أيمن يحيى سالم وعبد الله هادي رهيف إلى جانب الكوري الجنوبي لي يونغ جون، علمًا أن الثلاثي الأخير ودع منافسات كأس آسيا تحت 23 عامًا بالفعل من الدور ربع النهائي.