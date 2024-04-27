النهاية اقتربت.. كلوب يبقي صلاح بمقاعد البدلاء للمرة الرابعة

وقرر الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الإبقاء على نجمه محمد صلاح على مقاعد البدلاء، للمرة الرابعة خلال الموسم الحالي، وللمرة الثانية في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي، واختار كلا من الثلاثي، الإنجليزي هارفي إليوت والهولندي كودي جاكبو والكولومبي لويس دياز لخط الهجوم.وأشارت تقارير صحفية إلى أن جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء، جاء لأسباب فنية.ويعاني محمد صلاح من تراجع في مستواه في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى تعرضه لحملة من الانتقادات شنها عدد من الفنيين والمحللين.واختار يورغن كلوب التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة وست هام يونايتد:1- أليسون بيكر3- واتارو إندو4- فيرجل فان دايك7- لويس دياز10- أليكسيس ماك أليستر18- كودي جاكبو19- هارفي إليوت26- أندرو روبيرتسون38- ريان جرافنبرخ66- ترينت أليكساندر أرنولد78- جاريلا كوانسا.ويبدو أن ثقة المدرب الألماني في صلاح تراجعت بشدة مؤخرا، وهو ما تأكد اليوم السبت، باستبعاده من تشكيل ليفربول أمام وست هام يونايتد اليوم.وتنبأ لاعب توتنهام هوتسبير الأسبق، تيم شيروود، بقرب رحيل محمد صلاح عن ملعب "أنفيلد".ووصف شيروود ما يحدث مع صلاح مؤخرا، بأنه "بداية النهاية"، وذلك خلال ظهوره عبر شبكة "سكاي سبورتس".وأضاف اللاعب المتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي مع بلاكبيرن روفرز: "ليفربول سيبيع محمد صلاح في نهاية الموسم".ويحظى النجم المصري البالغ من العمر 31 عاما، باهتمام أندية الدوري السعودي، في مقدمتها نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه الصيف الماضي، قبل أن يرفض ليفربول عرضه الضخم.