برشلونة يحدد أولى صفقاته خلال الميركاتو الصيفي

وتتمثل أبرز المراكز التي حددها برشلونة لتدعيم صفوفه في الصيف المقبل هي خط الوسط الدفاعي، في ظل فشل أوريول روميو في إثبات قدراته منذ وصوله من جيرونا.ولهذا السبب لجأ تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، إلى خيار الاعتماد على قلب الدفاع أندرياس كريستنسن في ذلك المركز، على الرغم من الحاجة إلى حل دائم.وكشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن الصفقة الأولى لبرشلونة في الميركاتو ستكون الأرجنتيني غويدو رودريغيز نجم ريال بيتيس، الذي يحظى بإعجاب تشافي.وأضافت الصحيفة أن وكلاء رودريغيز التقوا بمسؤولي برشلونة في وقت سابق من هذا الأسبوع، مشيرةً إلى أن الصفقة متقدمة وهناك مناقشات إيجابية.وأشارت "سبورت" إلى أن الاتفاق على الشروط الشخصية يسير على الطريق الصحيح، لكن لم يتم إغلاق الصفقة حتى الآن.غويدو رودريغيز يبلغ من العمر 30 عاما، وينتهي تعاقده مع بيتيس بنهاية الموسم الحالي، مما يسمح له بالتوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.انضم رودريغيز إلى ريال بيتيس في يناير/كانون الثاني 2020 قادما من نادي أمريكا المكسيكي.ومنذ ذلك الوقت فرض اللاعب الأرجنتيني نفسه على التشكيل، حيث شارك في 169 مباراة حتى الآن وسجل خلالها 9 أهداف وصنع 4.وأسهم رودريجيز مع الفريق الأندلسي في التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا لموسم 2021-2022.يذكر أن جويدو كان ضمن قائمة الأرجنتين التي تُوجت بكأس العالم 2022 بقطر، لكنه لم يلعب بصفة أساسية، مع العلم أنه خاض 29 مباراة دولية بشكل عام.