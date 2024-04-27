شعلة "أولمبياد باريس" تتجه إلى فرنسا

وغادرت السفينة "بيليم" ميناء بيرايوس اليوم، في رحلة تستغرق 11 يوما وستصل في الثامن من مايو/ ايار إلى مدينة مرسيليا.وتسلم منظمو أولمبياد باريس الشعلة، يوم أمس الجمعة، في حفل أقيم في استاد باناثينيك في أثينا بعد إيقادها الأسبوع الماضي في أولمبيا القديمة في بداية مسيرة استمرت 11 يوما في اليونان.