بالصور.. هكذا يستعد منتخبنا الأولمبي لمواجهة اليابان

يواصل المنتخب الأولمبي، اليوم السبت، تحضيراته استعداداً لمواجهة نظيره الياباني يوم الاثنين المُقبل ضمن الدور نصف النهائي لمُنافساتِ آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس.



وستقام المباراة على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، الساعةِ الثامنة والنصف مساءً. وشملت التدريبات التي حضرها رئيس الاتحاد العراقيّ لكرة القدم عدنان درجال، على تمارين الاستشفاءِ للاعبين الذين شاركوا في مباراةِ الأمس أمامَ المنتخبِ الفيتناميّ والتي انتهت بفوز منتخبنا (1-0)، وأدّى بقيةُ اللاعبين الوحدةَ التدريبيّة الكاملة التي تضمنت عدداً من حالاتِ اللعب المختلفة. أدناه صور تدريبات المنتخب..