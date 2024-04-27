إندريك يجبر الميرنجي على صرف النظر عن جوهرة بايرن

وتعاقد ريال مدريد مع إندريك، قادما من صفوف بالميراس، مقابل 75 مليون يورو، بعقد طويل الأمد.وسوف ينضم إندريك لصفوف ريال مدريد بشكل رسمي، بداية من الصيف المقبل، عندما يتم 18 عاما.كما اقترب ريال مدريد من ضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل، مع نهاية عقده في حديقة الأمراء.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد كان يتابع الفرنسي ماتياس تيل، مهاجم بايرن ميونخ، من أجل التعاقد معه، لكن صفقة إندريك صرفت نظر الريال عن جوهرة الفريق البافاري.وكان بايرن قد تعاقد مع تيل، قبل عامين، قادما من صفوف ستاد رين الفرنسي.ورفض بايرن ميونخ العديد من العروض لضم تيل على سبيل الإعارة، وجدد عقده مع الفريق حتى صيف 2029.