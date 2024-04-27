في برشلونة.. كشف كواليس استمرار تشافي بمنصبه

وكان تشافي قد أعلن رحيله عن البلوجرانا بنهاية الموسم الحالي، عقب خسارة نهائي كأس السوبر الإسباني ضد ريال مدريد، والإقصاء من كأس الملك، قبل أن يتم التوصل لاتفاق معه على البقاء.وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن رافا يوستي، نائب رئيس برشلونة، كان كلمة السر في استمرار تشافي، حيث كان من القلائل الذين دافعوا عن المدرب الشاب، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأربعاء الماضي.وأشارت الشبكة إلى أن هذا الأمر ليس بجديد على يوستي، وتحديدا مع تشافي، لأنه فعل ذلك منذ وصوله لتدريب برشلونة.ويؤمن يوستي بشدة بإمكانيات المدرب الإسباني، وبذل جهدا كبيرا في اجتماع مجلس الإدارة، عندما كان هناك ترحيب برحيله.وعقدت إدارة البارسا اجتماعا حاسما، الأربعاء الماضي، في منزل لابورتا، بحضوره هو ونائبه رافا يوستي، والمدرب تشافي هيرنانديز، والمدير الرياضي ديكو، ومدير النادي السابق أليخاندرو أتشيفاريا، وأسفر الاجتماع عن إعلان استمرار تشافي مع الفريق الكتالوني.