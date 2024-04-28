ماذا قال يونس محمود عن المواجهة "المرتقبة" بين الأولمبي العراقي واليابان؟

السومرية نيوز – رياضة



أعرب نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود عن ثقته بقدرة المنتخب الأولمبي العراقي على عبور عقبة اليابان، وبلوغ نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا.







يونس محمود واثق من تأهل أولمبي العراق

وقال يونس محمود في تصريحات نشرتها اللجنة الأولمبية العراقية: "إن الاتحاد العراقي لكرة القدم يثق باللاعبين والجهاز الفنيّ في اجتياز عقبة المنتخب الأولمبي الياباني، والوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عامًا الجارية في قطر".



وأوضح يونس محمود قائلاً: "كل المؤشرات تؤكد إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الأولمبي الياباني، لاسيما أن لاعبي العراق أصبحوا أكثر جاهزية من الجانبين البدني والفني، وهناك رؤية واضحة للجهاز التدريبي الذي يقوده المدرب راضي شنيشل".



وطالب قائد المنتخب العراقي السابق اللاعبين قائلًا: "يجب تنفيذ ما يضعه الجهاز الفنيّ أمام المنتخب الأولمبي الياباني، الذي يعد من أقوى منتخبات القارة الصفراء، اللقاء سيكون مختلفًا عن سابقيه، كون الفوز في هذه المباراة يعني حجز بطاقة العبور إلى أولمبياد باريس، وهذا ما نطمح إليه كعراقيين". وسيلاقي المنتخب الأولمبي العراقي نظيره الياباني في المباراة التي ستقام على استاد جاسم بن حمد في الدوحة، عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد يوم الإثنين.وقال يونس محمود في تصريحات نشرتها اللجنة الأولمبية العراقية: "إن الاتحاد العراقي لكرة القدم يثق باللاعبين والجهاز الفنيّ في اجتياز عقبة المنتخب الأولمبي الياباني، والوصول إلى المباراة النهائية، والمنافسة على لقب بطولة كأس آسيا تحت سن 23 عامًا الجارية في قطر".وأوضح يونس محمود قائلاً: "كل المؤشرات تؤكد إمكانية الخروج بنتيجة إيجابية أمام المنتخب الأولمبي الياباني، لاسيما أن لاعبي العراق أصبحوا أكثر جاهزية من الجانبين البدني والفني، وهناك رؤية واضحة للجهاز التدريبي الذي يقوده المدرب راضي شنيشل".وطالب قائد المنتخب العراقي السابق اللاعبين قائلًا: "يجب تنفيذ ما يضعه الجهاز الفنيّ أمام المنتخب الأولمبي الياباني، الذي يعد من أقوى منتخبات القارة الصفراء، اللقاء سيكون مختلفًا عن سابقيه، كون الفوز في هذه المباراة يعني حجز بطاقة العبور إلى أولمبياد باريس، وهذا ما نطمح إليه كعراقيين".



وسيفتقد المنتخب الأولمبي العراقي لخدمات قائد فريقه المحترف في صفوف مس رفسنجان الإيراني منتظر محمد "كنوش" في مواجهة اليابان، بسبب حصوله على بطاقة صفراء ثانية في البطولة.

وكان منتخب العراق الأولمبي قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 0-2 ثم فاز على طاجيكستان 4-2 وعلى السعودية 2-1.



ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في البطولة تتأهل مباشرة من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.



وتشهد المواجهة الثانية في الدور نصف النهائي يوم الإثنين أيضًا، لقاء أوزبكستان التي تغلبت على السعودية 2-0 يوم الجمعة، مع إندونيسيا التي فازت على كوريا الجنوبية بركلات الترجيح يوم الخميس.