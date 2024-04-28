ميسي يواصل كتابة التاريخ.. تسجيل رقم قياسي آخر مع إنتر ميامي (فيديو)

السومرية نيوز – رياضة



واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي صناعة التاريخ، برقم قياسي جديد نجح في كتابته خلال فوز فريقه إنتر ميامي الكبير على نيو إنجلاند ريفولوشن بنتيجة 4-1، ضمن منافسات المجموعة الشرقية من الدوري الأمريكي لكرة القدم.



وبات ليونيل ميسي أول لاعبٍ في تاريخ الدوري الأمريكي لكرة القدم، ينجح في تسجيل 16 هدفًا خلال أول 7 مباريات بالبطولة الأمريكية على الإطلاق، متفوقاً على الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم برشلونة الأسبق، الذي أسهم بـ13 هدفًا في عام 2012، وكارلوس فيلا أسهم بـ13 هدفًا عام 2019.

📊 #ميسي أول لاعب في تاريخ #الدوري_الأمريكي يساهم بـ16 هدفاً خلال أول 7️⃣ مباريات له في الموسم ⚽ 🔝#24Sport pic.twitter.com/ywKr2IfQYx — 24.ae | رياضة (@20foursport) April 28, 2024



واحتفل إنتر ميامي بإنجاز الأسطورة الأرجنتينية، عبر تغريدة خاصة علق عليها بعبارة "صانع التاريخ" في إشارة إلى رقم ليونيل ميسي الجديد في الدوري الأمريكي. واحتفل إنتر ميامي بإنجاز الأسطورة الأرجنتينية، عبر تغريدة خاصة علق عليها بعبارة "صانع التاريخ" في إشارة إلى رقم ليونيل ميسي الجديد في الدوري الأمريكي.

Making history ✍️



Messi is the first player in @mls history to record 16 goal contributions in his first 7️⃣ games 😮‍💨



✨ @CaptainMorganUS pic.twitter.com/bLcE4SE4GA — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 28, 2024





ونوهت صحيفة "ذا أثليتيك" إلى أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم يساهم في صنع هدفين خلال خمس مباريات متتالية.



كما وصل ميسي إلى 1200 مساهمة تهديفية في مسيرته، قدمها خلال 1057 مباراة.





ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد

جاء هذا الرقم القياسي الجديد، بعد قيادة ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي لفوز جديد في الدوري الأمريكي هذا الموسم.

بعد أن وجد النادي نفسه متأخرًا في النتيجة أمام نيو إنجلاند ريفولوشن بصورة مبكرة وتحديدًا عند الدقيقة الأولى، بهدف أحرزه الخصم عبر توماس شانكالاي.



ونجح إنتر ميامي في إدراك النتيجة عند الدقيقة 32 عبر ليونيل ميسي، قبل أن يعود النجم الأرجنتيني ليحرز الهدف الثاني لصالح فريقه في الدقيقة 68.



وعزز بنيامين كريماشي النتيجة لصالح إنتر ميامي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 83، قبل أن يختتم لويس سواريز مهاجم برشلونة السابق، مهرجان التهديف لصالح إنتر ميامي بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 89.