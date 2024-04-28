كأس آسيا تحت 23 عامًا.. راضي شنيشل يراهن على عدة عوامل لتجاوز اليابان غداً

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وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره الياباني في المباراة التي ستقام على استاد جاسم بن حمد في الدوحة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد يوم غد الإثنين.وقال حسن أحمد، إن "المنتخب الأولمبي العراقي، حقق فوزاً مهماً على نظيره الفيتنامي في ربع نهائي كأس آسيا، رغم صعوبة المباراة على الفريقين، لكن اللاعب العراقي يظهر في مثل هذه الاختبارات الصعبة وأثبتوا أن خسارتهم أمام تايلاند كانت مجرد كبوة وما فعلوه بمباراة فيتنام أثبتوا به قوتهم وعلو كعبهم في البطولة".وبيّن أن "الضغط النفسي في مباراة العراق وفيتنام، لعب دورًا كبيرًا لأن المباراة مهمة جدًا والفريق العراقي لم يكن بالمستوى المنتظر، الأهم تحقق وهو خطف الفوز ويجب أن نقدم التهاني إلى الكادر التدريبي واللاعبين على الفوز والآن يجب أن نفتح ملف مباراة اليابان والاستعداد بأفضل شكل لها".وأضاف أن "المنتخب الأولمبي العراقي عازم على تحقيق الإنجاز في البطولة والمضي قدمًا لتحقيق اللقب والتأهل بجدارة إلى أولمبياد باريس، أعتقد أن المدير الفني للمنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، قد قرأ المنافس الياباني من خلال متابعة مباريات اليابان في البطولة وسيضع الخطة اللازمة للظفر بالانتصار".وبين حسن أحمد أن "منتخب اليابان لا يشكل عائقًا أمام الأولمبي العراقي، أعتقد أن منتخب العراق جاهز أكثر من اليابان من حيث الفورمة والبنية الجسمانية، اللاعبون العراقيون أكثر جاهزية، تحضير الفريق العراقي كان جيدًا للغاية قبل وخلال بطولة آسيا تحت 23 عامًا والآن بدأت عملية الانسجام من مباراة إلى أخرى وأعتقد أن هذا الأمر سيستمر في مواجهة اليابان"، بحسبوسيفتقد المنتخب الأولمبي العراقي لخدمات قائده منتظر محمد في مواجهة اليابان، بعد حصوله على ثاني البطاقات الصفراء في مباراة فيتنام.وتصدر منتخب العراق في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 0-2 ثم فاز على طاجيكستان 2-4 وعلى السعودية 1-2.