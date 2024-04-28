آرسنال يحسم ديربي لندن وينجو من ريمونتادا توتنهام باللحظات الاخيرة

وتقدم آرسنال بثلاثية في الشوط الأول عن طريق إيميل هويبيرج "هدف عكسي"، بوكايو ساكا وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 27 و38)، ليرد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين عبر كريستيان روميرو وهيونج مين سون "ركلة جزاء" (64 و87).بهذه النتيجة، ظل آرسنال في الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما توقف السبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس.