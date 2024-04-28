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آرسنال يحسم ديربي لندن وينجو من ريمونتادا توتنهام باللحظات الاخيرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي آرسنال من حسم ديربي شمال لندن لصالحه بفوز مثير على توتنهام هوتسبير في عقر داره (3-2)، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتقدم آرسنال بثلاثية في الشوط الأول عن طريق إيميل هويبيرج "هدف عكسي"، بوكايو ساكا وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 27 و38)، ليرد توتنهام في الشوط الثاني بهدفين عبر كريستيان روميرو وهيونج مين سون "ركلة جزاء" (64 و87).
بهذه النتيجة، ظل آرسنال في الصدارة برصيد 80 نقطة، فيما توقف السبيرز عند 60 نقطة في المركز الخامس.
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