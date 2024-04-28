بعد واقعة كلوب.. غموض في مستقبل صلاح

ودخل صلاح، في خلاف حاد مع مدربه الألماني، خلال مباراة وست هام (2-2) أمس السبت، عندما قرر المدرب الألماني الدفع به في الدقيقة (81).وقال فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر مقال في شبكة "Caught Offside": "ما قاله صلاح بعد نهاية المباراة بأنه إذا تكلم سيزيد الأمر سوءًا، وسيشعل الأجواء في الريدز، يعد رسالة قوية من اللاعب".وأضاف: "من الواضح أن صلاح وكلوب سيتحدثان مجددًا خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن الأخير أكد أن الأمر انتهى، لكن تصريحات اللاعب أظهرت أن الوضع ما يزال متوترًا".وتابع: "من المعروف أن صلاح يحظى باهتمام كبير من جانب أندية الدوري السعودي، بعدما حاولوا ضمه في الصيف الماضي، ومن المتوقع أن يجددوا المحاولة لضمه هذا الصيف".وأكمل: "سنرى ما سيحدث، وما الذي سيقرره اللاعب، لقد تصرف باحترافية في الصيف الماضي بعدما رفض ليفربول بيعه، حيث تقبل الأمر، لكن عليه الآن اتخاذ قرار حاسم مع مدرب جديد وإدارة جديدة".وأردف: "ليس لديَّ الكثير من المعلومات لأقدمها في الوقت الحالي، لكني حزين لما وصل إليه الأمر بين صلاح وكلوب، لكن ربما يكون الأمر طبيعيًا في ظل نتائج ليفربول السيئة".وختم: "مستقبل صلاح سيتحدد بنهاية الموسم وليس الآن، بالنسبة لليفربول فهناك تخطيط لمشروع جديد ولديهم مدرب جديد (آرني سلوت)، كذلك إدارة جديدة، فهم جاهزون تمامًا لحقبة جديدة".