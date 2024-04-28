السيتي يواصل مطاردة آرسنال على صدارة البريميرليج

وسجل جوسكو جفارديول (32) وإيرلينج هالاند (71) هدفي مانشستر سيتي.ويهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط وراء آرسنال، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.