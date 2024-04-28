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السيتي يواصل مطاردة آرسنال على صدارة البريميرليج
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
ضيق نادي مانشستر سيتي، الخناق على المتصدر آرسنال، بفوزه على مضيفه نوتنجهام فورست 2-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل جوسكو جفارديول (32) وإيرلينج هالاند (71) هدفي مانشستر سيتي.
ويهذا الفوز، يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 79 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة فقط وراء آرسنال، علما بأن له مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 26 نقطة في المركز السابع عشر.
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