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تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح

رياضة

2024-04-28 | 15:33
تطورات جديدة بشأن مستقبل محمد صلاح
المصدر:
موقع كووورة
3,161 مشاهدة

أفاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأحد، بوجود تطورات جديدة بشأن مستقبل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول، بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي فإن صيف 2024، هو آخر فرصة لبيعه بمبلغ جيد.
وبحسب شبكة "فوتبول إنسايدر" الإنجليزية، فإن ليفربول جاهز لتلقي العروض من الأندية الراغبة في التعاقد مع محمد صلاح، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأضافت الشبكة أن إدارة ليفربول حددت سعر بيع صلاح، ما بين 100 و150 مليون جنيه إسترليني.

ويحظى صلاح باهتمام كبير من الأندية السعودية، خاصة نادي اتحاد جدة، الذي حاول ضمه في الصيف الماضي.

وقدم الاتحاد عرضًا قيمته 150 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، لكن ليفربول تمسك ببقاء صلاح بين صفوفه.

ودخل صلاح في مشادة قوية مع مدربه يورجن كلوب، خلال مباراة وست هام، أمس السبت، التي انتهت بالتعادل 2-2.

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