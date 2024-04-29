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رسالة تحذيرية للاعبي الأولمبي العراقي قبيل مواجهة اليابان

رياضة

2024-04-29 | 03:33
رسالة تحذيرية للاعبي الأولمبي العراقي قبيل مواجهة اليابان
8,282 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

وجّه المدرب العراقي حمزة داوود رسالة تحذيرية بشأن أولمبي العراق قبل المباراة القادمة التي تنتظر الفريق ضد اليابان في نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر.

وتغلب أولمبي العراق على نظيره الفيتنامي بهدفٍ نظيفٍ حمل إمضاء اللاعب علي جاسم في الدقيقة 64 من ركلة جزاء، ليضرب موعدًا مع نظيره الياباني في نصف النهائي.

وقال داوود، "وصول أولمبي العراق إلى نصف نهائي كأس آسيا تحت 23 عامًا هو إنجاز بحد ذاته في ظل الإعداد الفقير للمنتخب العراقي قبل البطولة وكذلك التشكيل غير المتجانس والغيابات المستمرة في صفوف الفريق مع انطلاق منافسات البطولة".

وأثار القلق بشأن وضع المنتخب الأولمبي، بقوله: "وضع الفريق العراقي غير مطمئن ومقلق، رغم بلوغه نصف نهائي البطولة الآسيوية وعلى وجه التحديد خطي الدفاع والوسط، لإن اللاعبين في هذا المركز لم يظهروا بالمستوى المطلوب ولديهم الكثير ليقدموه في البطولة الآسيوية".

وتابع قائلًا: "أتمنى أن يكون الوصول إلى نصف نهائي كأس آسيا، قد أعطى دفعة معنوية للاعبي أولمبي العراق لأنهم عانوا في مباراة فيتنام، المنتخب الفيتنامي رغم الطرد كان شرسًا ولم يستسلم، هذا الأمر لا يدل فقط على قوة المنتخب الفيتنامي وإنما أيضًا يدل على الوضع النفسي الصعب الذي يمر به لاعبو العراق في البطولة".

وأشار إلى أن "مدرب أولمبي العراق راضي شنيشل أعرَف بأدواته ويعي ماهية اللاعب الذي سيخدم خطته، العراق أمام فرصة قد تكون تاريخية، لأن مباراة واحدة فقط تفصله عن الأولمبياد، يجب أن يحقق اللاعبون هذا الإنجاز كي ينسي الجماهير والعراق معاناة فريق كرة الصالات الذي خرج من كأس آسيا بنتيجة بائسة".

وأضاف: "لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي قادرون على خطف بطاقة التأهل إلى الأولمبياد باجتياز عقبة اليابان وذلك بالتماسك والانسجام واللعب بروح كبيرة، نجاح مهمة مباراة اليابان هو هدف الجميع وسيكون إنجازًا كبيرًا سيكلل طموحات الكرة العراقية لوصول المنتخب الأول أيضًا إلى نهائيات كأس العالم".

وسيواجه أولمبي العراق اليابان في المباراة التي ستُقام على استاد جاسم بن حمد في الدوحة عند الساعة الثامنة والنصف ليلًا بالتوقيت المحلي للدوحة وبغداد اليوم الإثنين.

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