الذكاء الاصطناعي يحدد أفضل 5 مدربين بتاريخ كرة القدم

وبسؤال لموقع "ChatGPT" للذكاء الاصطناعي عن أفضل المدربين في تاريخ لعبة كرة القدم، تم اختيار السير أليكس فيرغسون المدرب الأسبق لـمانشستر يونايتد كأفضل من تولى المسؤولية الفنية لفريق ما في تاريخ الساحرة المستديرة.وأوضح "ChatGPT" أن اختيار الأفضل في التاريخ من بين المدربين يتم بناء على عدة عوامل منها البصمة التي تركها على اللعبة من خلال أفكاره التكتيكية والقدرة على التتويج بالبطولات وشخصيته القيادية الملهمة للاعبيه.ومن جانبه، فإن فيرغسون الذي تولى تدريب مانشستر يونايتد لمدة 26 عاماً، ما بين 1986 و2013، نجح في ترك بصمة لا تنسى من خلال التتويج بـ13 لقب للدوري الإنجليزي و5 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزي ولقبين لدوري أبطال أوروبا.وتواجد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في المركز الثاني متفوقاً على الهولندي يوهان كرويف مكتشفه كلاعب في برشلونة، والشخص الذي تأثر بيب بأفكاره على الصعيد التدريبي.وجاء اختيار بيب غوارديولا بناء على تكتيكاته المبتكرة وسعيه لتحقيق الكمال في اللعبة ونجاحاته الهائلة على صعيد الألقاب بإحراز 3 بطولات لدوري أبطال أوروبا، بواقع لقبين مع برشلونة وآخر رفقة مانشستر سيتي والتتويج 3 مرات بالدوري الإسباني ومثلها للألماني و5 بالإنجليزي.واحتل أريغو ساكي مدرب ميلان ومنتخب إيطاليا الأسبق المركز الثالث بعد تجاربه الثرية مع الروسونيري، التي نجح خلالها في تحقيق لقبين لدوري أبطال أوروبا في 1989 و1990 ثم قيادته إيطاليا لنهائي كأس العالم 1994.ونجح أريغو ساكي في ترك إرث للساحرة المستديرة من خلال نظام الضغط العالي والمراقبة الذي طبقه، والذي كان له الدور الكبير في نجاحاته كمدرب.الاسم الرابع هو يوهان كرويف مدرب برشلونة وأياكس أمستردام الهولندي الأسبق الذي قاد البارسا لأول لقب دوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي سنة 1992، فضلا عن احتكار لقب الليغا 4 سنوات متتالية مع الفريق الكتالوني.وجاء اختيار كرويف للعمل الكبير الذي قام به كمدرب سواء في أياكس أو بعدها في برشلونة ووضعه أسس النجاح الكبير للنادي الكتالوني فيما بعد.خامس الاختيارات كان البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب ريال مدريد وإنتر ميلان ومانشستر يونايتد وبورتو السابق، الذي حقق دوري أبطال أوروبا مرتين وفاز بالدوريات المحلية في بلاده وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.ويشتهر جوزيه مورينيو بفطنته التكتيكية التي ساعدته في وقف هيمنة برشلونة في عهد بيب غوارديولا، سواء مع إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا، أو مع ريال مدريد في الدوري الإسباني.وأشار "ChatGPT" إلى جاذبية مورينيو وقدرته على غرس عقلية الفوز في نفوس لاعبيه، بفضل ما يمتلك من قدرات على الإقناع.