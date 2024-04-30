اليوم.. مواجهة "نارية" بين بايرن ميونخ وريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

مواجهة بايرن ميونخ أمام ريال مدريد هى المباراة الأكثر لعبًا فى تاريخ دوري أبطال أوروبا (26 مباراة)، 24 مباراة منها فى مراحل خروج المغلوب من المسابقة، وهي أيضًا الأكثر بين الفريقين.ويدخل فريق ريال مدريد المباراة بمعنويات مرتفعة خاصة بعد اقترابه من تحقيق لقب الدوري الإسباني، في المقابل، خسر الفريق البافاري لقب الدوري الألماني للمرة الأولى منذ 11 عامًا.ويأمل ريال مدريد في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه وذلك قبل مباراة الإياب على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الإسباني يوم الأربعاء 8 مايو، حيث يسعى الميرنجي لتسهيل مهمته للعبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.في المقابل، يدخل الفريق البافاري اللقاء وهو يأمل في الثأر من ريال مدريد، حيث أن آخر مواجهات الفريقين شهدت التفوق لصالح ريال مدريد على مستوى دوري أبطال أوروبا.والتقى الفريقان 26 مرة من قبل، وحسم بايرن ميونخ 12 مباراة لصالحه، مقابل 11 مواجهة للميرنجي، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل، وتعد تلك المباراة الثامنة التي تجمع الريال والبايرن في الدور نصف النهائي من المسابقة.وفشل البايرن في تحقيق أي انتصار في آخر 7 مباريات له أمام ريال مدريد، حيث تلقى 6 هزائم وتعادل وحيد، وهذه هي أطول فترة بدون فوز لفريق ألماني ضد منافس، فيما حقق الريال الفوز في آخر 3 مباريات على أرض بايرن ميونخ، 4-0 في موسم 2013/14، و2-1 في موسم 2016/17، و2-1 في موسم 2017/18.وكان فريق ريال مدريد قد تأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.بينما خطف فريق بايرن ميونخ، بطاقة التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على أرسنال الإنجليزي بنتيجة 3-2 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور ربع النهائي.