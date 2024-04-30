دوري نجوم العراق.. ملعب الشعب مسرحاً لقمة الشرطة والقوة الجوية اليوم

ويزيد الصراع على صدارة المسابقة من اشتعال القمة المرتقبة بين القيثارة صاحب المركز الأول ووصيفه الصقور، ويتواجه الفريقان في صراع مفتوح على مصراعيه من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، في ظل تقارب النقاط بينهما.ويأتي الديربي وسط رغبة كبيرة من الفريقين لتحقيق الفوز الذي سيمهِّد الطريق للمتفوق بغية المضي قدماً نحو الوصول لمنصة التتويج، ويرفع الأخضر شعار التعويض عقب تعثُّره في الجولة السابقة بالتعادل أمام النفط، ولذلك فإنه يأمل أن تكون مواجهة اليوم بوابة للعودة إلى سكة الانتصارات، بينما يتطلع الأزرق إلى حصد نتيجة إيجابية تؤهله لخطف الصدارة.وانتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.ويقف الشرطة متصدراً للترتيب وفي رصيده (55 نقطة)، وهو يتفوق بفارق 3 نقاط عن الجوية الذي يمتلك مباراة مؤجلة أمام زاخو.وفي مباراة أخرى يسعى زاخو لتحقيق فوزه الثالث توالياً حينما يواجه الميناء، ويقدم أبناء الخابور مستويات جيدة تحت قيادة المدير الفني القطري طلال البلوشي الذي قاد الفريق لبلوغ المرتبة الرابعة، بدوره يمنِّي السفانة النفس بتصحيح المسار بعد خسارته الأخيرة أمام نوروز برباعية، إذ تسببت بتوقف رصيده عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.ويلعب اليوم أيضاً لحساب الجولة ذاتها، نفط ميسان أمام نادي القاسم، ويحلُّ الكهرباء ضيفاً على كربلاء، بينما يحطُّ الكرخ الرحال لملاقاة النجف.وتستكمل غداً منافسات الجولة الـ 25 بإقامة 5 لقاءات عندما يستضيف الزوراء متحديه أربيل، وينشد الطلبة الفوز بمواجهة النفط، ويلتقي الحدود أمام نفط الوسط، ونوروز ونفط البصرة، وسيكون دهوك بضيافة أمانة بغداد.