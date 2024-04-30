مشاعر إيجابية رغم خسارة الأولمبي أمام اليابان.. ما علاقة "إسرائيل"؟

وخسر "أسود الرافدين" أمام اليابان بنتيجة 2-0 في المباراة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة أمس الإثنين، وسجل ثنائية اليابان كل من ماو هوسويا، في الدقيقة (28) وريوتارو آراكي في الدقيقة (42).وعقب انتهاء المباراة أبدى مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، رضاه التام عن اللاعبين والمستويات التي قدموها في البطولة بشكل عام وفي المباراة بشكل خاص، إذ أكد في المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة أن مشاركة العراق في كأس آسيا تحت 23 عامًا جاءت من أجل خطف بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024 وليس من أجل التتويج باللقب.شنيشل عكس مشاعر وفد الاتحاد العراقي الذي أبدى رضاه أيضًا عن النتيجة كونها ستضمن عدم ملاقاة الكيان المحتل في أولمبياد باريس، باعتبار أن القرعة وضعت بطل آسيا في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الباراغواي ومالي وفريق الكيان.نتيجة الخسارة أمام اليابان واللعب على المركز الثالث أو الملحق، يرى الاتحاد العراقي لكرة القدم يرى أنها قد تندرج ضمن مقولة "رب ضارة نافعة"، في حال التأهل إلى الأولمبياد؛ إذ ستجنب العراق ملاقاة الكيان، خاصة أن البرلمان العراقي قد صوت في 26 مايو/ أيار لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع.وحسب البيانات الرسمية للبرلمان العراقي، فإن هذا القانون يستهدف قطع الطريق أمام كل من يريد إقامة أي نوع من أنواع العلاقات مع "الكيان" (من بينها المنافسات الرياضية)، ووضع عقاب رادع بحقه، للحفاظ على وحدة الصف بين أبناء الشعب وهويته الوطنية والإسلامية.وسيلعب المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره الإندونيسي على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل يوم الخميس المقبل في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل إلى أولمبياد باريس 2024، وفي حال تغلب المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي، فإنه سيلعب في المجموعة الثانية بأولمبياد باريس والتي تضم منتخبات الأرجنتين والمغرب وأوكرانيا.وفي حال خسر المنتخب العراقي أمام إندونيسيا، سيلعب أمام غينيا ممثل قارة أفريقيا في مباراة الملحق والفائز من هذه المباراة سيلعب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات فرنسا ونيوزيلندا والولايات المتحدة.