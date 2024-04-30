بعيداً عن حسابات مواجهة "إسرائيل".. إليك أسباب خسارة الأولمبي أمام اليابان

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وفي المباراة التي احتضنها ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، سجل ثنائية اليابان كل من ماو هوسويا في الدقيقة (28) مستغلًا غياب تركيز مدافعي الأولمبي العراقي، فيما حمل الهدف الثاني إمضاء اللاعب ريوتارو آراكي في الدقيقة (42) من عمر المواجهة.العمق الدفاعي كان من أبرز مشكلات المنتخب الأولمبي العراقي في مباراته أمام اليابان، إذ سجل المنتخب الياباني هدفيه مستغلًا ضعف هذا الجانب لدى المنتخب العراقي.مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل، أراد إغلاق العمق بإشراك اللاعبين حسين عامر وزيد إسماعيل في خط الوسط ليكونا أمام ثنائي قلب الدفاع زيد تحسين ويوسف الإمام؛ لكن اللاعبين لم يطبقا واجباتهما، ليظهر الأولمبي العراقي ضعيفًا في الجانب الدفاعي.المنتخب الأولمبي العراقي كان بطيئًا في بدء هجماته والانتقال من الدفاع إلى الهجوم وهذا الأمر سهّل المهمة أمام المنتخب الياباني الذي استغله بأفضل طريقة ممكنة بالضغط في مناطق العراق.لاعبو المنتخب العراقي وجدوا أنفسهم عاجزين عن بناء هجمة من كرات قصيرة، ليعتمدوا على أسلوب الكرات الطويلة، باستثناء بعض الهجمات من علي جاسم على الرواق الأيسر ومصطفى سعدون على الرواق الأيمن، ليبقى أسلوب اللعب عقيمًا دون خطورة حقيقية.اللاعب الأكثر نشاطًا وخطورةً في صفوف المنتخب العراقي علي جاسم، كان بمعزل عن زملائه في أغلب دقائق المباراة على عكس المباريات السابقة للمنتخب العراقي.جاسم رغم الرقابة الدفاعية اللصيقة من مدافعي المنتخب الياباني، كان اللاعب الأخطر على المرمى الياباني وبدأت خطورته مبكرًا عند الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية، ليتابع بعدها بمهاراته وكراته العرضية لكن محاولاته لم تكن منتجة على غير عادته.المدرب راضي شنيشل استعان بالطريقة التي لعب بها مدرب المنتخب العراقي الأول خيسوس كاساس أمام المنتخب الياباني في كأس آسيا سواء بالطريقة الدفاعية من خلال الاعتماد على لاعبي الارتكاز وأيضًا على مستوى الهجوم بالاعتماد على لاعب طويل القامة.شنيشل أشرك المهاجم سالم أحمد الذي تقترب مواصفاته من مواصفات مهاجم المنتخب الأول أيمن حسين، لكن خطط شنيشل لم تكتمل بعد تعرض اللاعب للإصابة ومغادرته الملعب في الدقيقة 33، ليبقى خط الهجوم من دون خطورة رغم مشاركة اللاعب رضا فاضل، بحسبكما عكس شنيشل مشاعر وفد الاتحاد العراقي الذي أبدى رضاه أيضًا عن النتيجة كونها ستضمن عدم ملاقاة الكيان المحتل في أولمبياد باريس، باعتبار أن القرعة وضعت بطل آسيا في المجموعة الرابعة التي تضم منتخبات الباراغواي ومالي وفريق الكيان، خاصة أن البرلمان العراقي قد صوت سابقاً لصالح مقترح قانون لتجريم التطبيع.وسيلعب المنتخب الأولمبي العراقي مع نظيره الإندونيسي على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، يوم الخميس المقبل، في مباراة تحديد المركز الثالث المؤهل لأولمبياد باريس 2024.