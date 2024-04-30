قبل صدام بايرن ميونخ.. زيدان يوجه تحذيراً لريال مدريد

ويستضيف ملعب "أليانز أرينا" معقل بايرن ميونخ مواجهة العملاق البافاري ضد ريال مدريد، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وقاد زيدان كلاعب ريال مدريد للفوز على بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 وثمن نهائي 2004.ونجح زيدان كمدرب في تجاوز العملاق البافاري في ربع نهائي نسخة البطولة 2017 ونصف نهائي 2018.وقال زيدان في تصريحات لموقع "ذا أتلتيك" في نسخته البريطانية عن مواجهة البايرن والريال: "إن مواجهاتنا ضد بايرن ميونخ دوماً ما كانت لطيفة للغاية".وواصل: "إنها مباريات نحب دوماً أن نلعبها، لأن بايرن ميونخ فريق تنافسي، وقوي جداً جداً، والمواجهة لن تكون سهلة".واختتم: "إنه لقاء يتمتع بمكانة تجعله كلاسيكو أوروبا ولكن في نفس الوقت فإن مدريد يبقى مدريد".يذكر أن زيدان ارتبط اسمه مؤخراً بتولي المسؤولية الفنية لبايرن ميونخ في الموسم المقبل خلفاً للمدرب توماس توخيل الذي سيترك النادي البافاري في الصيف بناء على اتفاق مع الإدارة.