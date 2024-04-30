كورتوا يغيب عن تشكيلة "الشياطين الحمر" بكأس أوروبا 2024

وعانى كورتوا (31 عاما) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل اب 2023 واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف اذار 2024.والتحق الحارس الدولي البلجيكي بزملائه في ريال مدريد أمس الاثنين، حيث سيتواجد في ميونخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.ويعول مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عودة كورتوا لحراسة عرين الفريق الملكي في الدوري أمام قادش السبت المقبل.واتسمت علاقة كورتوا بمدرب منتخب بلجيكا، الإيطالي - الألماني تيديسكو (38 عاما) بالفتور منذ حزيران 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الالعاب كيفن دي بروين، مفضلا عليه المهاجم روميلو لوكاكو.وكان كورتوا الذي خاض 102 مباراة دولية منذ بدايته الأولى عام 2011، أعلن في كانون الاول الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا 2024 بسبب إصابة في ركبته اليسرى.وأوضح تيديسكو في اجتماع مع وسائل الإعلام الألمانية يوم الثلاثاء: "بشأن هذا الموضوع (مشاركة كورتوا في كأس أوروبا)، لقد قيل كل شيء بالفعل. لا أريد تكرار الأمر. أنا متناغم مع ذلك".وقال تيديسكو إنه بإعلان كورتوا قراره في كانون الاول (بعدم المشاركة في كأس أوروبا)، سمح حارس ريال مدريد للطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا بالتحضير لخيارات أخرى "نحن نركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة".