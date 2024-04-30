Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فينيسيوس يحقق رقما مميزا ويتفوق على مبابي وهالاند
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

كورتوا يغيب عن تشكيلة "الشياطين الحمر" بكأس أوروبا 2024

رياضة

2024-04-30 | 12:02
كورتوا يغيب عن تشكيلة &quot;الشياطين الحمر&quot; بكأس أوروبا 2024
المصدر:
وكالات
1,296 مشاهدة

أعلن مدرب منتخب بلجيكا "الشياطين الحمر" دومينيكو تيديسكو، اليوم الثلاثاء، عن غياب حارس ريال مدريد تيبو كورتوا عن منتخب بلاده في كأس أوروبا المزمع إقامتها في ألمانيا هذا الصيف.

وعانى كورتوا (31 عاما) من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أوائل اب 2023 واضطر إلى الخضوع لعملية جراحية في ركبته اليمنى في منتصف اذار 2024.

والتحق الحارس الدولي البلجيكي بزملائه في ريال مدريد أمس الاثنين، حيث سيتواجد في ميونخ لمواجهة بايرن في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويعول مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي على عودة كورتوا لحراسة عرين الفريق الملكي في الدوري أمام قادش السبت المقبل.

واتسمت علاقة كورتوا بمدرب منتخب بلجيكا، الإيطالي - الألماني تيديسكو (38 عاما) بالفتور منذ حزيران 2023، بسبب قرار الأخير بعدم منحه شارة القيادة في المنتخب أمام النمسا بعد إصابة صانع الالعاب كيفن دي بروين، مفضلا عليه المهاجم روميلو لوكاكو.

وكان كورتوا الذي خاض 102 مباراة دولية منذ بدايته الأولى عام 2011، أعلن في كانون الاول الماضي عن تخليه عن المشاركة في كأس أوروبا 2024 بسبب إصابة في ركبته اليسرى.

وأوضح تيديسكو في اجتماع مع وسائل الإعلام الألمانية يوم الثلاثاء: "بشأن هذا الموضوع (مشاركة كورتوا في كأس أوروبا)، لقد قيل كل شيء بالفعل. لا أريد تكرار الأمر. أنا متناغم مع ذلك".

وقال تيديسكو إنه بإعلان كورتوا قراره في كانون الاول (بعدم المشاركة في كأس أوروبا)، سمح حارس ريال مدريد للطاقم التدريبي لمنتخب بلجيكا بالتحضير لخيارات أخرى "نحن نركز على اللاعبين الذين يتمتعون بحالة جيدة".
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
>> انضم الى السومرية على واتساب
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
رسالة تحذيرية للاعبي الأولمبي العراقي قبيل مواجهة اليابان
25.17%
03:33 | 2024-04-29
رسالة تحذيرية للاعبي الأولمبي العراقي قبيل مواجهة اليابان
03:33 | 2024-04-29
بعيداً عن حسابات مواجهة &quot;إسرائيل&quot;.. إليك أسباب خسارة الأولمبي أمام اليابان
19.34%
04:55 | 2024-04-30
بعيداً عن حسابات مواجهة "إسرائيل".. إليك أسباب خسارة الأولمبي أمام اليابان
04:55 | 2024-04-30
رماها من الطابق العلوي.. أب ينهي حياة ابنته بطريقة &quot;وحشية&quot; في بغداد
18.86%
06:15 | 2024-04-29
رماها من الطابق العلوي.. أب ينهي حياة ابنته بطريقة "وحشية" في بغداد
06:15 | 2024-04-29
مقترح برلماني لمعالجة &quot;تخمة الدوائر&quot; والموظفين الفائضين عن الحاجة
14.25%
01:58 | 2024-04-29
مقترح برلماني لمعالجة "تخمة الدوائر" والموظفين الفائضين عن الحاجة
01:58 | 2024-04-29
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية تواصل الانخفاض
13.16%
04:33 | 2024-04-29
أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية تواصل الانخفاض
04:33 | 2024-04-29
صناعات الكترونية وكهربائية.. ما تفسير ارتفاع استيراد إيران من العراق بنحو 200%؟
9.21%
04:49 | 2024-04-30
صناعات الكترونية وكهربائية.. ما تفسير ارتفاع استيراد إيران من العراق بنحو 200%؟
04:49 | 2024-04-30
المزيد
جيدة
جيدة
سيئة
سيئة
ازدحامات متفاوتة
ازدحامات متفاوتة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

الفيديو

العراق: ساعات انقطاع التيار الكهربائي تزداد مع اقتراب الصيف
Play
العراق: ساعات انقطاع التيار الكهربائي تزداد مع اقتراب الصيف
05:36 | 2024-04-30
مقترح لتحويل معسكر الرشيد إلى منتجع سياحي
Play
مقترح لتحويل معسكر الرشيد إلى منتجع سياحي
03:33 | 2024-04-30
متنفذون يستحوذون على ارض جامع الرحمن لإستثمارها تجارياً
Play
متنفذون يستحوذون على ارض جامع الرحمن لإستثمارها تجارياً
14:20 | 2024-04-29
أعمال فنية مميزة تجسد طبيعة وتراث العراق في معرض الطبيعة السنوي
Play
أعمال فنية مميزة تجسد طبيعة وتراث العراق في معرض الطبيعة السنوي
13:27 | 2024-04-29
العراق يبلغ خط الفقر المائي
Play
العراق يبلغ خط الفقر المائي
13:18 | 2024-04-29
واسط.. مطالبات بوضع حد لمشكلة رمي النفايات بالأنهر
Play
واسط.. مطالبات بوضع حد لمشكلة رمي النفايات بالأنهر
06:43 | 2024-04-29
إرتفاع مقلق بإصابات مرض الإيدز في العراق!
Play
إرتفاع مقلق بإصابات مرض الإيدز في العراق!
05:20 | 2024-04-29
بين الاغتيال والقصف.. كيف هو الوضع الأمني في العراق؟
Play
بين الاغتيال والقصف.. كيف هو الوضع الأمني في العراق؟
04:45 | 2024-04-29
رصاصة عشوائية تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه في نينوى
Play
رصاصة عشوائية تنهي حياة عريس أثناء حفل زفافه في نينوى
04:07 | 2024-04-29
فقرة انتخاب الرئيس رهن التوافقات السياسية لتكون على لائحة اعمال البرلمان
Play
فقرة انتخاب الرئيس رهن التوافقات السياسية لتكون على لائحة اعمال البرلمان
01:20 | 2024-04-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.