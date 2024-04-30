بعمر الـ57 عاماً.. تايسون يعود بنزال رسمي مع جيك بول

وسيكون النزال عبارة عن ثماني جولات، كل جولة تدوم دقيقتين، وستحتسب نتيجته ضمن سجل كل من بول وتايسون، الذي تعود خسارته الرسمية الأخيرة إلى 2005.ولم يفز تايسون (57 عاما) بطل الملاكمة الأمريكي العالمي السابق (50 فوزا بينها 44 بالضربة القاضية و6 خسائر)، بأي نزال منذ فوزه على كليفورد إتيان في 2003.وكتب بول على حسابه عبر "إكس": "مايك تايسون أراد أن يكون النزال احترافيا. نتفليكس أرادت أن يكون النزال احترافيا. لذلك وافقت على أن يكون كذلك. الفائز يأخذ كل شيء".وسيقام النزال في ملعب "أي تي أند تي" في أرلينغتون، تكساس، معقل نادي دالاس كاوبويز لكرة القدم الأمريكية.وقال ناكيسا بيداريان، أحد مروجي النزال على "إكس": "مايك تايسون وجيك بول وقعا على منازلة بعضهما مع رغبتهما بأن يكون النزال احترافيا رسميا".وأضاف "عملنا مع شركائنا في الأسابيع الستة الماضية على تلبية متطلبات إدارة التراخيص واللوائح في تكساس لتصبح المباراة رسمية".وفاز تايسون الملقب بـ"الرجل الحديدي" بلقب بطل العالم للوزن الثقيل لأول مرة عام 1986 واحتفظ باللقب من 1987 إلى 1990، قبل نحو 10 أعوام من ولادة الـ"يوتيوبر" بول البالغ حاليا 27 عاما.وبعد خسارته الكبيرة التي مني بها أمام جيمس "باستر" دوغلاس عام 1990 في طوكيو، عاد تايسون إلى البطولة العالمية في 1996 لكنه خسر النهائي أمام إيفاندر هوليفيلد.على الجانب الآخر، يملك بول 9 انتصارات من بينها 6 بالضربة القاضية وخسارة واحدة، ويعود فوزه الأخير إلى الشهر الماضي حين تغلب على رايان بورلند بعد دقيقتين و37 ثانية في الجولة الأولى.خسارة بول الوحيدة جاءت بمواجهة البريطاني تومي فوري في فبراير 2023 في السعودية.