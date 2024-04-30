فينيسيوس وبيلينجهام على رأس تشكيل الريال أمام البايرن

وشهد تشكيل الريال، البدء بلوكاس فاسكيز كظهير أيمن، في ظل غياب داني كارفاخال للإصابة، ويقود الهجوم الثنائي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، ومن خلفهما جود بيلينجهام.في الوقت ذاته، يجلس البلجيكي تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء، في ظل اقترابه من الجاهزية التامة للمشاركة في المباريات.حراسة المرمى: أندري لونين.الدفاع: فيرلاند ميندي - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - لوكاس فاسكيز.الوسط: أوريلين تشواميني - جود بيلينجهام - توني كروس - فيدي فالفيردي.الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.