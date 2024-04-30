التعادل يحسم لقاء البايرن والريال بنصف نهائي دوري الأبطال

عاد ريال مدريد الإسباني بتعادل ثمين من ميدان بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء اليوم الثلاثاء.

وجرى اللقاء على ملعب أليانز أرينا في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



وسجل ثنائية البايرن ليروي ساني (53) وهاري كين (57)، بينما سجل ثنائية الريال فينيسيوس جونيور (24- 83).

وسيلتقي الفريقان في الثامن من ايار، وذلك على ملعب سانتياغو برنابيو.