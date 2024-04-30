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فينيسيوس يحقق رقما مميزا ويتفوق على مبابي وهالاند
Alsumaria Tv
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حقق البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد، رقما مميزا، خلال مواجهة بايرن ميونخ، مساء الثلاثاء، بذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، في معقل البافاري "أليانز أرينا".
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين لريال مدريد في المباراة.
وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن فينيسيوس جونيور هو أكثر لاعب يساهم في الأهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا منذ موسم (2021-2022) برصيد 31 هدفا.
ويتفوق فينيسيوس على كيليان مبابي (28 هدفا)، روبرت ليفاندوفسكي (25 هدفا)، إيرلينج هالاند (23 هدفا)، وكريم بنزيما (22 هدفا).
وعاد ريال مدريد الإسباني بتعادل ثمين من ميدان بايرن ميونخ الألماني بنتيجة (2-2)، مساء الثلاثاء.
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