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حساب بايرن ميونخ يرتكب خطأ فادحا أثناء مواجهة ريال مدريد (صورة)

رياضة

2024-05-01 | 06:27
حساب بايرن ميونخ يرتكب خطأ فادحا أثناء مواجهة ريال مدريد (صورة)
2,136 مشاهدة

السومرية نيوز - رياضة

يبدو أن توتر المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ انتقل للمسؤولين عن الحساب الرسمي للفريق الألماني عبر منصة "إكس".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الفريقين.

وقام حساب نادي بايرن ميونخ الرسمي قبل اللقاء بنشر صورة أندري لونين، حارس ريال مدريد، خلال عمليات الإحماء بالخطأ بدلًا من مانويل نوير، حارس الفريق الألماني، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا".
 


وبالطبع لم يفت الأمر على المشجعين والذين سخروا مما فعله الحساب الرسمي للنادي البافاري.

وسيُحسم المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في موقعة الإياب التي ستقام على ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل النادي الملكي في الـ8 من مايو المقبل.

ويعيش لونين حالة من التألق في مسيرته مع "الميرنغي"، بعدما كان قبل أشهر، الحارس الثالث بصفوف الفريق.

ويرتبط لونين بعقد مع ريال مدريد حتى صيف 2025.

وأفادت تقارير صحفية، بأن لونين يدرس الرحيل في الصيف المقبل، أو المغادرة مجانًا في صيف 2025، إذا لم يكن الحارس الأساسي للميرنغي.

وأشارت التقارير، إلى أن لونين لديه عروض بالفعل، من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد وبايرن ميونخ.

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