حساب بايرن ميونخ يرتكب خطأ فادحا أثناء مواجهة ريال مدريد (صورة)

السومرية نيوز - رياضة



يبدو أن توتر المباراة التي جمعت بين فريقي ريال مدريد وبايرن ميونخ انتقل للمسؤولين عن الحساب الرسمي للفريق الألماني عبر منصة "إكس".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة (2-2) ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بين الفريقين.



وقام حساب نادي بايرن ميونخ الرسمي قبل اللقاء بنشر صورة أندري لونين، حارس ريال مدريد، خلال عمليات الإحماء بالخطأ بدلًا من مانويل نوير، حارس الفريق الألماني، قبل مواجهة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "أليانز آرينا".