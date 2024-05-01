شنيشل: مستعدون لمواجهة إندونيسيا وسنقدم مباراة كبيرة تسعد جمهورنا

وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إندونيسيا في كأس آسيا تحت 23 عاماً، إن "المنتخب الإندونيسي منتخب متطور بشكل كبير ويمتاز بالسرعة وهذا أسلوب خطر بالشقين الدفاعي والهجومي، لذا يتعين علينا إيقاف خطورة الخصم خصوصاً ثلاثي المقدمة".وأضاف شنيشل أن" وصول المنتخب الإندونيسي الى هذه المرحلة لم يكن بمحض الصدفة ولكنه خصم، مشيراً الى أن الجهاز الفني يثق بجميع اللاعبين في تقديم مباراة كبيرةوتحقيق النتيجة المرجوة".وتابع:" كنت أطالب بإجراء المباراة في ملاعب مختلفة عن الملاعب التي خاض عليها المنتخبان العراقي والإندونيسي مباراتهما إلا أن الأمر لا يشكل عائقاً لفريقنا حيث سبق وأن تأهلنا من هذا الملعب للأولمبياد الأخير وسنتأهل غداً مرة أخرى".