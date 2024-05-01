https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-487595-638501575378534364.jpg
شنيشل: مستعدون لمواجهة إندونيسيا وسنقدم مباراة كبيرة تسعد جمهورنا
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
السومرية نيوز – رياضة
أكد مدرب منتخبنا الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الأربعاء، ثقته الكبيرة بلاعبيه في إنجاز المهمة وتجاوز عقبة المنتخب الإندونيسي وخطف بطاقة الملحق المؤهلة الى أولمبياد باريس .
وقال شنيشل في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة إندونيسيا في كأس آسيا تحت 23 عاماً، إن "المنتخب الإندونيسي منتخب متطور بشكل كبير ويمتاز بالسرعة وهذا أسلوب خطر بالشقين الدفاعي والهجومي، لذا يتعين علينا إيقاف خطورة الخصم خصوصاً ثلاثي المقدمة".
وأضاف شنيشل أن" وصول المنتخب الإندونيسي الى هذه المرحلة لم يكن بمحض الصدفة ولكنه خصم، مشيراً الى أن الجهاز الفني يثق بجميع اللاعبين في تقديم مباراة كبيرةوتحقيق النتيجة المرجوة".
وتابع:" كنت أطالب بإجراء المباراة في ملاعب مختلفة عن الملاعب التي خاض عليها المنتخبان العراقي والإندونيسي مباراتهما إلا أن الأمر لا يشكل عائقاً لفريقنا حيث سبق وأن تأهلنا من هذا الملعب للأولمبياد الأخير وسنتأهل غداً مرة أخرى".
>> انضم الى السومرية على واتساب