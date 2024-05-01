ليفاندوفسكي يكشف عن موقفه من الانتقال للدوري السعودي

وارتبط اسم ليفاندوفسكي بالرحيل عن الفريق الكتالوني، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اهتمام العديد من الأندية السعودية بضمه.وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن النجم البولندي، "رفض عرضا باهظا من أحد فرق الدوري السعودي (لم تكشف عنه)، معربا عن سعادته بالتواجد في برشلونة".وأضافت الصحيفة، أن "ليفاندوفسكي لا يفكر في الرحيل حتى لو أنهى برشلونة الموسم بدون حصد أي لقب، أو عرضوا عليه كل أموال العالم".وانضم ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة في الميركاتو الصيفي 2022 قادما من بايرن ميونخ الألماني، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون يورو.وشارك ليفاندوفسكي بقميص برشلونة هذا الموسم في 44 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 23 هدفا وصنع 9 أخرى.