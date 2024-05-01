الكشف عن مفاجأة تخص مستقبل "يورغن كلوب"

وكان كلوب، قد أعلن في شهر مارس/أذار الماضي، أن هذا الموسم سيكون الأخير له في ملعب آنفيلد.وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إمكانية عودة يورغن كلوب لتدريب بوروسيا دورتموند واردة.وأضافت الصحيفة، أن إدين تيرزتش، المدرب الحالي للفريق الألماني، يعاني من ضغوط كبيرة، وهناك إمكانية لرحيله بسبب سوء النتائج في البوندسليجا، على الرغم من تأهل الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.وينتهي عقد تيرزيتش مع دورتموند، بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يتناسب مع ما حدده كلوب قبل خوضه تجربته المقبلة.وكان كلوب قد صرح عقب إعلان رحيله، بأنه لن يقود أي فريق في الموسم المقبل وسيحصل على فترة راحة لمدة موسم على الأقل.وأشارت الصحيفة، إلى أن كلوب قد يعود لتدريب دورتموند في عام 2025 بعد نهاية فترة الراحة التي أعلن حصوله عليها.وتولى كلوب تدريب دورتموند لمدة 7 سنوات خلال الفترة ما بين 2008 وحتى 2015، وحقق مع الفريق لقب الدوري مرتين إلى جانب كأس ألمانيا مرة وكأس السوبر الألماني مرتين، كما قاد الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013.