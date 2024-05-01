بعد تقديمه موسماً رائعاً.. مدريد يكافئ لونين بعقد جديد

لونين أصبح الحارس الأساسي في ريال مدريد هذا الموسم، في ظل إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي قبل انطلاقا الموسم، وتفوقه بشكل ملحوظ على كيبا أريزابالاغا.ووفقا لما ذكرته شبكة "أثلتيك" الأمريكية، فإن ريال مدريد يقترب من تجديد عقد أندري لونين حتى 2028.يذكر أن عقد لونين صاحب الـ25 عاما ينتهي في صيف 2025 (نهاية الموسم المقبل).وأشار التقرير إلى أن المفاوضات بدأت في مارس/آذار الماضي مع خورخي مينديز، وكيل اللاعب، وأن النية كانت إتمام الاتفاق في أقرب وقت ممكن.واستمرت المفاوضات في منتصف أبريل/نيسان في اجتماع وضع المحادثات على طريق التوصل إلى اتفاق.وكجزء من التجديد، سيتم تحسين راتب لونين ليعكس مكانته كحارس المرمى الأول لفريق المدرب كارلو أنشيلوتي في غياب تيبو كورتوا.جدير بالذكر أن لونين شارك في 29 مباراة مع الريال بمختلف المسابقات هذا الموسم، استقبل خلالها 27 هدفا.