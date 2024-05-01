"صفقة جدلية" تتسبب بخلاف بين تشافي ولابورتا

وكان برشلونة وقع مع المهاجم البرتغالي جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد حتى الصيف المقبل فقط.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، رفض تشافي التعاقد مع جواو فيليكس في الصيف الماضي، وما يزال يرفض استمراره مع برشلونة في الموسم المقبل.ويرى تشافي أن فيليكس لا يتمتع بالاستمرارية، حيث يمكن أن يكون ضمن اللاعبين الكبار، لكنه لا يستفيد من مهاراته بشكل كامل، وهذا أمر مشابه لما حدث للمهاجم البرتغالي في أتلتيكو مدريد.وأوضح البرنامج الشهير أن لابورتا وديكو المدير الرياضي يرغبان في استمرار فيليكس، وسيتفاوضان على تجديد إعارته على عكس رغبة تشافي.يذكر أن مستوى فيليكس تراجع في الأشهر الأخيرة وخسر مكانه في التشكيل الأساسي للبارسا.