بحركة "غير أخلاقية" على طريقة رونالدو.. مالكوم يثير ضجة بالسعودية (فيديو)

وكان مالكوم نجم المباراة بلا منازع بصناعته هدفي فوز فريقه (2-1)، ليهديه بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وتداول مستخدمو منصة "إكس" بعد المباراة، فيديوهات تظهر مالكوم وهو يوجه حركة مشينة لجماهير اتحاد جدة خلال احتفاله مع زملائه بالهدف الثاني الذي سجله سعود عبد الحميد.

وتوجه مالكوم إلى المدرجات وقام بحركة غير أخلاقية تجاه مشجعي الاتحاد ردا على إطلاقهم هتافات مسيئة ضد لاعبي الهلال بالإضافة لقذفهم بقوارير المياه.وأشارت تقارير إعلامية إلى أن مالكوم قد يواجه عقوبة الإيقاف لمدة مباراة واحدة على أقل تقدير مثلما حدث مع قائد نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق له أن قام بالعديد من الحركات المثيرة للجدل تجاه جماهير الدوري السعودي، قبل أن تقرر لجنة الانضباط والأخلاق إيقافه لمدة مباراة على خلفية أحدث ديربي ضد الشباب.