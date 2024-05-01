الزوراء يهزم أربيل بثلاثية ويواصل تألقه في "نجوم العراق"

تمكن فريق الزوراء، مساء الأربعاء، من هزيمة ضيفه أربيل بثلاثة أهداف في دوري "نجوم العراق" لكرة القدم.

وسجل للنوارس الذي تعرض لطرد اثنين من لاعبيه، حسن عبد الكريم هدفين وكاظم رعد هدف واحد، خلال المباراة التي احتضنها ملعب الزوراء في بغداد.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزوراء الى 46 نقطة في المركز الثالث، بينما بقي أربيل في المركز 16 برصيد 23 نقطة.