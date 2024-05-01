بالصور من الدوحة.. هكذا يستعد منتخبنا الأولمبي لمواجهة الغد

اختتم المنتخب الأولمبي لكرة القدم تحضيراته الفنية، اليوم الأربعاء في ملعب جامعة قطر، استعداداً لمواجهة نظيره الإندونيسي غداً الخميس.

وتقام المباراة في ملعب استاد عبد الله بن خليفة بالساعةِ السادسة والنصف ليلاً لتحديد المركزين الثالث والرابع.

الفائز في المباراة يخطف بطاقةَ التأهل الثالثة إلى أولمبياد باريس، والخاسر يخوض مباراةَ المُلحق مع غينيا في باريس بالتاسع من الشهر الحالي.

وشملت التدريبات الذي حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، ومدرب المنتخب الوطني كاساس وملاكه المساعد، على عدد من حالات اللعب المختلفة في الجانبين الدفاعي والهجومي.