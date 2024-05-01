دورتموند يهزم باريس ويؤجل الحسم لحديقة الأمراء

حقق بوروسيا دورتموند انتصارًا ثمينًا بهدف نظيف، على حساب ضيفه باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء.

وأقيم اللقاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا. وسجل دورتموند هدفه الوحيد في الدقيقة 36، بتلقي فولكروج بينية طولية لينفرد بدوناروما، وسدد كرة أرضية قوية سكنت الشباك.