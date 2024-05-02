تأشير "نقاط ضعف" في الأولمبي قبل مواجهة إندونيسيا.. كيف سيعالجها شنيشل؟

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وقال رؤوف، إن "المنتخب الأولمبي العراقي خسر أمام منافس قوي مكتمل الصفوف، ولا يعاني من أي خطأ أو مشكلة مثل المنتخب الياباني، الذي لا يعاني من أي نقاط ضعف سواء في الهجوم أو في خط الدفاع، وهو يمتلك مهارات فنية ومرونة تكتيكية، وطبّق كل مفردات كرة القدم الجميلة أمام منتخبنا".وأضاف: "خطوط المنتخب الياباني كانت منسجمة، المنتخب العراقي لم يكن جيدًا ولم يكن فاعلاً أمام اليابان، سواءً على مستوى نقل الكرة وبطء الانتقال، والفريق العراقي كان يحاول مجاراة منافسه في بعض المناطق وكان ضعيفًا دفاعيًّا وغير منسجم، وحاول تنويع أسلوب اللعب ولم ينجح، لأن اليابان كان أفضل بكثير".وأوضح أن "خسارة أسود الرافدين نتيجة طبيعية بناءً على عدة اعتبارات، مثل حيوية المنتخب الياباني ورغبته بتحقيق الفوز، إذ كانت تطلعاته أعلى من الفريق العراقي، لأنه يفكر بنيل لقب البطولة والوصول إلى أولمبياد باريس، الفوز على العراق كان بمثابة رد اعتبار للكرة اليابانية، والثأر من منتخبنا بعد الخسارة أمامنا في كأس آسيا".ونوّه إلى أنّ "الشعب الياباني داعم لفريقه، ويتمنى الفوز لمنتخبه للظفر باللقب، على عكس البعض من الجماهير العراقية التي لا تتمنى الفوز للمنتخب العراقي وتبالغ في انتقاده بأنه دون المستوى وغير ملبٍّ للطموح ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة. أعتقد أن وصول اليابان وأوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا هو استحقاق طبيعي وعدالة كرة القدم، نظرًا لمستوى الفريقين".وأشار إلى إن "المنتخب العراقي يجب أن يكون جاهزًا في مواجهة إندونيسيا، هناك نقاط ضعف وعيوب كبيرة في المنتخب، الأسلوب الهجومي غير واضح، وإمكانات اللاعبين الفردية قد تكون دون المستوى، وأغلبهم لم يظهروا إمكاناتهم باللعب الجماعي ولا الفردي. الأولمبي العراقي يحرك الكرة بصعوبة ويعتمد على الكرات الطويلة، ولا يجيد التعامل مع ضغط المنافس".وتابع: "المستوى العام للمنتخب العراقي متراجع، فأفضل لاعب في الفريق علي جاسم لم يكن فاعلاً ولا مؤثرًا، وكان دون مستوى الطموح. العراق يواجه صعوبة في تسجيل الأهداف، ولولا ركلات الجزاء التي احتُسِبت له في البطولة لن يصل إلى هذا الدور، لأنها هي ما أنقذ المنتخب الوطني وليس أسلوب اللعب ونوعية اللاعبين والأداء الفني"، بحسبوتصدر الأولمبي العراقي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 2-0 ثم فاز 4-2 على طاجيكستان و2-1 ضد السعودية، قبل أن يفوز في ربع النهائي 1-0 على فيتنام.