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تأشير "نقاط ضعف" في الأولمبي قبل مواجهة إندونيسيا.. كيف سيعالجها شنيشل؟

رياضة

2024-05-02 | 03:46
تأشير &quot;نقاط ضعف&quot; في الأولمبي قبل مواجهة إندونيسيا.. كيف سيعالجها شنيشل؟
1,448 مشاهدة

السومرية نيوز – رياضة

حدّد المدرب العراقي بسام رؤوف، نقاط ضعف المنتخب الأولمبي العراقي قبل مواجهة إندونيسيا في كأس آسيا تحت 23 عامًا في قطر، والتي تقام اليوم الخميس على استاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل، عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد.

وقال رؤوف، إن "المنتخب الأولمبي العراقي خسر أمام منافس قوي مكتمل الصفوف، ولا يعاني من أي خطأ أو مشكلة مثل المنتخب الياباني، الذي لا يعاني من أي نقاط ضعف سواء في الهجوم أو في خط الدفاع، وهو يمتلك مهارات فنية ومرونة تكتيكية، وطبّق كل مفردات كرة القدم الجميلة أمام منتخبنا".

وأضاف: "خطوط المنتخب الياباني كانت منسجمة، المنتخب العراقي لم يكن جيدًا ولم يكن فاعلاً أمام اليابان، سواءً على مستوى نقل الكرة وبطء الانتقال، والفريق العراقي كان يحاول مجاراة منافسه في بعض المناطق وكان ضعيفًا دفاعيًّا وغير منسجم، وحاول تنويع أسلوب اللعب ولم ينجح، لأن اليابان كان أفضل بكثير".

وأوضح أن "خسارة أسود الرافدين نتيجة طبيعية بناءً على عدة اعتبارات، مثل حيوية المنتخب الياباني ورغبته بتحقيق الفوز، إذ كانت تطلعاته أعلى من الفريق العراقي، لأنه يفكر بنيل لقب البطولة والوصول إلى أولمبياد باريس، الفوز على العراق كان بمثابة رد اعتبار للكرة اليابانية، والثأر من منتخبنا بعد الخسارة أمامنا في كأس آسيا".

ونوّه إلى أنّ "الشعب الياباني داعم لفريقه، ويتمنى الفوز لمنتخبه للظفر باللقب، على عكس البعض من الجماهير العراقية التي لا تتمنى الفوز للمنتخب العراقي وتبالغ في انتقاده بأنه دون المستوى وغير ملبٍّ للطموح ومن الممكن أن ينهار في أي لحظة. أعتقد أن وصول اليابان وأوزبكستان إلى نهائي كأس آسيا هو استحقاق طبيعي وعدالة كرة القدم، نظرًا لمستوى الفريقين".

*الأولمبي العراقي مطالب بتدارك عيوبه قبل لقاء إندونيسيا
وأشار إلى إن "المنتخب العراقي يجب أن يكون جاهزًا في مواجهة إندونيسيا، هناك نقاط ضعف وعيوب كبيرة في المنتخب، الأسلوب الهجومي غير واضح، وإمكانات اللاعبين الفردية قد تكون دون المستوى، وأغلبهم لم يظهروا إمكاناتهم باللعب الجماعي ولا الفردي. الأولمبي العراقي يحرك الكرة بصعوبة ويعتمد على الكرات الطويلة، ولا يجيد التعامل مع ضغط المنافس".

وتابع: "المستوى العام للمنتخب العراقي متراجع، فأفضل لاعب في الفريق علي جاسم لم يكن فاعلاً ولا مؤثرًا، وكان دون مستوى الطموح. العراق يواجه صعوبة في تسجيل الأهداف، ولولا ركلات الجزاء التي احتُسِبت له في البطولة لن يصل إلى هذا الدور، لأنها هي ما أنقذ المنتخب الوطني وليس أسلوب اللعب ونوعية اللاعبين والأداء الفني"، بحسب winwin.

وتصدر الأولمبي العراقي ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 2-0 ثم فاز 4-2 على طاجيكستان و2-1 ضد السعودية، قبل أن يفوز في ربع النهائي 1-0 على فيتنام.
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