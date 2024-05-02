ايمن حسين بالصدارة.. إليك ترتيب هدافي دوري نجوم العراق بعد الجولة 25

وتصدر لاعب القوة الجوية أيمن حسين قائمة الهدافين برصيد 22 هدفاً متقدماً على أقرب ملاحقيه المحترف السوري لنادي نفط ميسان علاء الدين الدالي الذي سجل 14 هدفاً .وجاء بالمركز الثالث محترف النفط أوكيكي أفولابي 13 هدفاً، بينما حل لاعب الشرطة مهند علي (ميمي) رابعاً بـ 12 هدفاً وجاء في المركز الخامس لاعب الحدود إبراهيم غازي بـ 12 هدفاً فيما كان المركز السادس من نصيب المحترف السوري لفريق الشرطة محمود المواس بـ 11 هدفاً، فيما احتل لاعب الكهرباء محمود خليل، المركز السابع بـ 10ـ أهداف.كما جاء في المركز الثامن لاعب نوروز إبراهيم توميو بـ 9 أهداف، بينما احتل لاعب القوة الجوية علي جاسم المركز ما قبل الأخير بـ 8 أهداف، ليتذيل لاعب أربيل محمد قاسم نصيف قائمة ترتيب الهدافين بـ 8 أهداف.القائمة ادناه: