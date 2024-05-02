مفاجأة في تشكيلة الأولمبي العراقي قبل مواجهة إندونيسيا

السومرية نيوز – رياضة



يواجه المنتخب مساء اليوم الخميس، مباراة حاسمة أمام إندونيسيا في كأس آسيا تحت 23 عاماً في قطر.





واستقر مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل على تشكيلته النهائية لمواجهة إندونيسيا الحاسمة، إذ راجع شنيشل خياراته بالتشاور مع الكادر المساعد وظهرت ملامح التشكيلة في التدريبات الأخيرة يوم أمس.



مفاجأة في كتيبة شنيشل ضد إندونيسيا

وستشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي مفاجأة في خط الهجوم، حيث سيشارك مهاجم دي غرافشاب الهولندي بلند آزاد بشكل أساسي إلى جانب اللاعب أمين الحموي.



ولم يشارك بلند سوى في 30 دقيقة لعب وكانت أمام المنتخب الياباني في المباراة السابقة بنصف نهائي كأس آسيا، حيث كان اللاعب الأخطر في المواجهة وكاد أن يسجل هدفاً للعراق لولا العارضة.



وإلى جانب بلند، سيعتمد شنيشل على أمين الحموي ليكون محطة لزملائه على الأجنحة وخاصة علي جاسم وعلي الموسوي، اللذان سيعتمد عليهما شنيشل بشكل كبير.



وفي خط الوسط من المقرر أن يعتمد شنيشل على منتظر محمد "كنوش" الذي افتقده في المباراة السابقة بسبب الحرمان، فيما سيتواجد كرار محمد إلى جانبه مع تواجد علي الموسوي على اليمين وعلي جاسم على اليسار. وسيواجه المنتخب الأولمبي العراقي، نظيره الإندونيسي على استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت الدوحة وبغداد.واستقر مدرب المنتخب الأولمبي العراقي راضي شنيشل على تشكيلته النهائية لمواجهة إندونيسيا الحاسمة، إذ راجع شنيشل خياراته بالتشاور مع الكادر المساعد وظهرت ملامح التشكيلة في التدريبات الأخيرة يوم أمس.وستشهد التشكيلة الأساسية للمنتخب العراقي مفاجأة في خط الهجوم، حيث سيشارك مهاجم دي غرافشاب الهولندي بلند آزاد بشكل أساسي إلى جانب اللاعب أمين الحموي.ولم يشارك بلند سوى في 30 دقيقة لعب وكانت أمام المنتخب الياباني في المباراة السابقة بنصف نهائي كأس آسيا، حيث كان اللاعب الأخطر في المواجهة وكاد أن يسجل هدفاً للعراق لولا العارضة.وإلى جانب بلند، سيعتمد شنيشل على أمين الحموي ليكون محطة لزملائه على الأجنحة وخاصة علي جاسم وعلي الموسوي، اللذان سيعتمد عليهما شنيشل بشكل كبير.وفي خط الوسط من المقرر أن يعتمد شنيشل على منتظر محمد "كنوش" الذي افتقده في المباراة السابقة بسبب الحرمان، فيما سيتواجد كرار محمد إلى جانبه مع تواجد علي الموسوي على اليمين وعلي جاسم على اليسار.

أما في خط الدفاع، فإن تشكيلة شنيشل ستتألف من زيد تحسين ويوسف الإمام ومصطفى سعدون وأحمد مكنزي، إذ يثق شنيشل بهذا الرباعي في إيقاف سرعة هجمات المنتخب الإندونيسي.



وفي حراسة المرمى فإن شنيشل كالمعتاد سيشرك حارس الكرخ حسين حسن، لأنه يراه أفضل من زملائه، بحسب winwin.

وكان الأولمبي قد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، بعدما خسر أمام تايلاند 0-2 ثم فاز على طاجيكستان 4-2 وعلى السعودية 2-1، قبل أن يفوز في ربع النهائي على فيتنام 1-0، ثم خسر في قبل النهائي أمام اليابان 0-2.



ويشار إلى أن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة في البطولة تتأهل من أجل تمثيل قارة آسيا في دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، في حين ينتقل صاحب المركز الرابع لخوض مباراة الملحق العالمي أمام منتخب غينيا ممثل قارة أفريقيا.