العراق يهزم إندونيسيا ويتأهل الى أولمبياد باريس

وبهذا الفوز احتل المنتخب العراقي الاولمبي المركز الثالث بعد منتخبي اوزباكستان واليابان.وسجل الهدف الأول للعراق اللاعب زيد تحسين في الدقيقة 27 من عمر الشوط الاول، فيما عزز النتيجة اللاعب علي جاسم بهدف ثاني في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول.وانطلقت، مباراة منتخبنا الأولمبي مع نظيره الإندونيسي لتحديد المركزين الثالث والرابع لمُنافسات آسيا المؤهلة إلى أولمبياد باريس، واقيمت المباراة على استاد عبد الله بن خليفة بالعاصمةِ القطرية الدوحة.