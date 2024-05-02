بعد تأهله لأولمبياد باريس.. تعرف على جدول مباريات منتخبنا

وكان المنتخب العراقي قد نجح في الوصول إلى الأولمبياد، بعد الفوز على نظيره الإندونيسي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بنتيجة 1-2.وأسفرت القرعة في وقت سابق، عن تواجد المنتخب الثالث من القارة الآسيوية مع كل من الأرجنتين، المغرب، وأوكرانيا.ويفتتح أسود الرافدين مشواره في الأولمبياد بمواجهة المنتخب الأوكراني على ملعب الأضواء الخاص بنادي ليون، يوم 24 تموز المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت بغداد.أما المباراة الثانية ستكون أمام منتخب الأرجنتين على نفس الملعب، والتي تقام يوم 27 تموز بتوقيت الساعة الرابعة مساءً بغداد.وينهي أسود الرافدين الدور التمهيدي بمواجهة المنتخب المغربي يوم 30 تموز، والتي تقام على ملعب أليانز ريفييرا في تمام الساعة السادسة مساءً.